https://sputniknews.com.tr/20240331/iyi-partili-bilge-yilmaz-istifa-ettigi-duyurdu--1082313778.html
İYİ Partili Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu
İYİ Partili Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T21:05+0300
2024-03-31T21:05+0300
2024-03-31T21:08+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
bilge yılmaz
meral akşener
istifa
seçim
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İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz Twitter'dan yaptığı açıklamasında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Bilge Yılmaz kimdir?Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başlayan Bilge Yılmaz, 2021 yılında Türkiye'ye dönmüş, döneminin en yüksek puanlı bölümü olmasının da etkisiyle, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda fizik alanında çift anadal yapmıştır. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını almıştır. Yılmaz, okulda aldığı iktisat derslerinde tanıştığı hocası Prof. Dr. Murat Sertel'in katkılarıyla ayrıca ekonomi alanına yönelmiştir. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde devam ederken iktisat alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Daha sonra 2000 yılında doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır. Doktora eğitimi devam ederken, 1998'de Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı bir okulda akademisyen olarak çalışmaya başlamıştır. Akademik kariyerine de devam eden Yılmaz, 2013 yılında profesör unvanını almıştır.
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İYİ Partili Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu
21:05 31.03.2024 (güncellendi: 21:08 31.03.2024)
İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" dedi.
İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz Twitter'dan yaptığı açıklamasında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başlayan Bilge Yılmaz, 2021 yılında Türkiye'ye dönmüş, döneminin en yüksek puanlı bölümü olmasının da etkisiyle, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda fizik alanında çift anadal yapmıştır. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını almıştır.
Yılmaz, okulda aldığı iktisat derslerinde tanıştığı hocası Prof. Dr. Murat Sertel'in katkılarıyla ayrıca ekonomi alanına yönelmiştir. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde devam ederken iktisat alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Daha sonra 2000 yılında doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır.
Doktora eğitimi devam ederken, 1998'de Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı bir okulda akademisyen olarak çalışmaya başlamıştır. Akademik kariyerine de devam eden Yılmaz, 2013 yılında profesör unvanını almıştır.