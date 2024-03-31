https://sputniknews.com.tr/20240331/turgut-altinok-vatandasimiz-karar-vermistir-saygi-duyariz-hayirli-olsun-1082317064.html
Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun
Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun" dedi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T22:17+0300
2024-03-31T22:17+0300
2024-03-31T22:21+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
turgut altınok
ak parti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081737542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cc0c5f2273478c0d41091106c3d9bc7c.jpg
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan ayrılırken, “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavas-aciklama-yapiyor-1082316737.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081737542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84b2be6b24382ee5d57a2f9938b3f601.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
turgut altınok, ak parti
Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun
22:17 31.03.2024 (güncellendi: 22:21 31.03.2024)
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun" dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan ayrılırken, “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.