Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun

© AA / Mustafa Hatipoğlu Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca (ANKAMOB) düzenlenen iftar programına katıldı.Altınok, burada konuşma yaptı.