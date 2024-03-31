https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavas-aciklama-yapiyor-1082316737.html

Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur

Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur

Sputnik Türkiye

Ankara'da seçim sonuçlarını önde götüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T22:12+0300

2024-03-31T22:12+0300

2024-03-31T22:34+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mansur yavaş

31 mart yerel seçimleri

turgut altınok

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliğinin tescil edildiğini söyledi ve "6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Yavaş, yerel seçimde AK Parti'nin adayı Turgut Altınok için Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-belediye-baskanligi-yarisinda-son-5-seciminin-karnesi-secimlerde-kim-kac-oy-aldi-1079533977.html

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, turgut altınok