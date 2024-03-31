https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavas-aciklama-yapiyor-1082316737.html
Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur
Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur
Sputnik Türkiye
Ankara'da seçim sonuçlarını önde götüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T22:12+0300
2024-03-31T22:12+0300
2024-03-31T22:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mansur yavaş
31 mart yerel seçimleri
turgut altınok
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliğinin tescil edildiğini söyledi ve "6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Yavaş, yerel seçimde AK Parti'nin adayı Turgut Altınok için Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-belediye-baskanligi-yarisinda-son-5-seciminin-karnesi-secimlerde-kim-kac-oy-aldi-1079533977.html
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mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, turgut altınok
mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, turgut altınok
Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur
22:12 31.03.2024 (güncellendi: 22:34 31.03.2024)
Ankara'da seçim sonuçlarını önde götüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" açıklamasında bulundu. Yavaş "6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliğinin tescil edildiğini söyledi ve "6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Yavaş, yerel seçimde AK Parti'nin adayı Turgut Altınok için Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" ifadesini kullandı.