https://sputniknews.com.tr/20240331/trump-taraftarlarindan-lgbtye-destek-veren-bidena-tepki-tum-hristiyanlardan-ozur-dilesin-1082247458.html

Trump taraftarlarından LGBT’ye destek veren Biden’a tepki: Tüm Hristiyanlardan özür dilesin

Trump taraftarlarından LGBT’ye destek veren Biden’a tepki: Tüm Hristiyanlardan özür dilesin

Sputnik Türkiye

Ülkedeki başkanlık seçimlerine hızlı başlayarak iddialı ilerleyişini sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim karargahı, Hristiyan mezheplerinin... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

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lgbt

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paskalya bayramı

hz. isa

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LGBT’yi, ordu da dahil olmak üzere birçok devlet kurumunda meşrulaştırmaya devam eden Joe Biden, imzaladığı bildiriyle, Batı Hristiyan mezheplerinin takipçileri tarafından kutlanan Paskalya Günü’ne denk gelen 31 Mart Pazar gününü ‘Transseksüel Farkındalık Günü’ ilan ederken, bu karara sert tepki veren seçimlerdeki en büyük rakibi Trump’ın seçim karargahı, mevcut ABD Başkanı’nın, böyle bir günde aldığı skandal karar sonrası milyonlarca Hıristiyandan özür dilemesini talep etti.Açıklamada, Biden’ın bildirisinin ‘dine küfür’ ve ‘Hıristiyan inancına karşı saldırılarının’ bir başka örneği olarak nitelendirilirken, Trump'ın ulusal sözcüsü Caroline Leavitt, “Joe Biden'ın çökmekte olan seçim kampanyasını yürütenleri, Beyaz Saray'ı ve Biden’ın kendisini, 31 Mart’ın yalnızca İsa'nın dirilişi ile ilişkilendiren milyonlarca Katolik ve Hıristiyan'dan özür dilemeye çağırıyoruz” diye konuştu.Biden, önceki gün bir bildiri yayınlayarak 31 Mart Pazar gününü " Transseksüel Farkındalık Günü" olarak ilan etmiş, bu kararı cinsiyet değiştirmiş kişilere destek ve onları şiddet ve ayrımcılıktan korumak adına aldığını duyurmuştu.Mevcut ABD Başkanı, açıklamasında, “Tüm transseksüel Amerikalılara bir mesaj gönderiyoruz. Seviliyorsunuz, duyuluyorsunuz, anlaşılıyorsunuz, aitsiniz, siz Amerika'sınız. Tüm yönetimim ve ben sizin yanınızdayız" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240321/biden-hukumeti-cumhuriyetcilere-bogun-egdi-abd-buyukelciliklerinde-lgbt-bayraklari-asilmayacak-1081905299.html

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