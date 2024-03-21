https://sputniknews.com.tr/20240321/biden-hukumeti-cumhuriyetcilere-bogun-egdi-abd-buyukelciliklerinde-lgbt-bayraklari-asilmayacak-1081905299.html
Biden hükümeti Cumhuriyetçilere boyun eğdi: 'ABD büyükelçiliklerinde LGBT bayrakları asılmayacak'
Biden hükümeti Cumhuriyetçilere boyun eğdi: 'ABD büyükelçiliklerinde LGBT bayrakları asılmayacak'
Sputnik Türkiye
Joe Biden hükümetinin 1 trilyon dolarlık finansman anlaşmasının bir parçası olarak ABD büyükelçiliklerinde LGBT bayraklarının yasaklanmasını babul ettiği... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T11:33+0300
2024-03-21T11:33+0300
2024-03-21T11:33+0300
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büyükelçilik binası
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temsilciler meclisi
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ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakarların baskısına boyun eğerek 1 trilyon dolarlık bir fon tasarısını güvence altına almak ve bu hafta sonu kapanmayı önlemek için denizaşırı ülkelerdeki ABD elçiliklerinde LGBT bayraklarının sergilenmesini yasaklamayı kabul etti.Söz konusu anlaşmada LGBT bayraklarının yanı sıra Konfederasyon ya da Trump yanlısı olduğu belirtilen 'Make America Great Again' bayraklarının da ABD elçiliklerinde dalgalanmasını yasaklacağını ifade edildi. Bazı ABD elçilikleri bazı vesilelerle LGBT bayraklarını elçilik binalarına asabiliyordu.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinde anlaşmaya varılan harcama tasarısını Cuma günü ya da kısmi bir kapanmayı önlemek için son tarihten saatler önce oylamaya sunmayı planladığını söyledi. Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray ve Demokrat Kongre liderleriyle müzakere ettiği harcama paketinin hala gizli olan metni üzerinde Cuma günü bir oylama yapmayı planladığını da dile getirdi.Johnson ayrıca, anlaşmanın LGBT bayrağının ABD elçiliklerine asılmasını yasaklayan bir hükmünü de muhafazakar bir kazanım olduğunun altını çizdi.Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi kalan finansman paketi üzerinde harekete geçer geçmez bunu Senato'da oylamaya sunacağını söyledi.Salı günü Beyaz Saray ve Kongre liderleri savunma, mali hizmetler, iç güvenlik, çalışma, sağlık ve eğitim, yasama, dışişleri ve dış operasyonlar için kalan altı ödenek tasarısı üzerinde anlaşmaya varmıştı.Mart ayının başlarında Kongre, finansmanın 8 Mart'ta sona ereceği altı ödenek alanını kapsayan 460 milyar dolarlık bir harcama tasarısını kabul etmiş ve ardından Biden yasayı gecikmeden imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/gurcistanda-lgbt-propagandasina-karsi-yasa-tasarisi-gundemde-bu-hafta-parlamentoya-sunulacak-1081839598.html
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abd, joe biden, büyükelçilik, büyükelçilik binası, demokrat parti (dp), cumhuriyetçiler, kongre, temsilciler meclisi, mike johnson, beyaz saray, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, lgbti onur yürüyüşü, lgbtqi
Biden hükümeti Cumhuriyetçilere boyun eğdi: 'ABD büyükelçiliklerinde LGBT bayrakları asılmayacak'
Joe Biden hükümetinin 1 trilyon dolarlık finansman anlaşmasının bir parçası olarak ABD büyükelçiliklerinde LGBT bayraklarının yasaklanmasını babul ettiği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakarların baskısına boyun eğerek 1 trilyon dolarlık bir fon tasarısını güvence altına almak ve bu hafta sonu kapanmayı önlemek için denizaşırı ülkelerdeki ABD elçiliklerinde LGBT bayraklarının sergilenmesini yasaklamayı kabul etti.
Söz konusu anlaşmada LGBT bayraklarının yanı sıra Konfederasyon ya da Trump yanlısı olduğu belirtilen 'Make America Great Again' bayraklarının da ABD elçiliklerinde dalgalanmasını yasaklacağını ifade edildi. Bazı ABD elçilikleri bazı vesilelerle LGBT bayraklarını elçilik binalarına asabiliyordu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinde anlaşmaya varılan harcama tasarısını Cuma günü ya da kısmi bir kapanmayı önlemek için son tarihten saatler önce oylamaya sunmayı planladığını söyledi. Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray ve Demokrat Kongre liderleriyle müzakere ettiği harcama paketinin hala gizli olan metni üzerinde Cuma günü bir oylama yapmayı planladığını da dile getirdi.
Johnson ayrıca, anlaşmanın LGBT bayrağının ABD elçiliklerine asılmasını yasaklayan bir hükmünü de muhafazakar bir kazanım olduğunun altını çizdi.
Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi kalan finansman paketi üzerinde harekete geçer geçmez bunu Senato'da oylamaya sunacağını söyledi.
Salı günü Beyaz Saray ve Kongre liderleri savunma, mali hizmetler, iç güvenlik, çalışma, sağlık ve eğitim, yasama, dışişleri ve dış operasyonlar için kalan altı ödenek tasarısı üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Mart ayının başlarında Kongre, finansmanın 8 Mart'ta sona ereceği altı ödenek alanını kapsayan 460 milyar dolarlık bir harcama tasarısını kabul etmiş ve ardından Biden yasayı gecikmeden imzalamıştı.