https://sputniknews.com.tr/20240319/gurcistanda-lgbt-propagandasina-karsi-yasa-tasarisi-gundemde-bu-hafta-parlamentoya-sunulacak-1081839598.html

Gürcistan'da 'LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı' gündemde: Bu hafta parlamentoya sunulacak

Gürcistan'da 'LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı' gündemde: Bu hafta parlamentoya sunulacak

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu çoğunluk lideri Mdinaradze gazetecilere yaptığı açıklamada LGBT propaganda yasa tasarısının bu hafta resmen sunulacağını söyledi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T14:41+0300

2024-03-19T14:41+0300

2024-03-19T14:41+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

lgbt

lgbt topluluğu

lgbti

lgbti onur yürüyüşü

lgbtqi

tiflis

irakli garibaşvili

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102155/56/1021555639_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_81e416d80ac006a4f6d2cf22655f906e.jpg

Parlamento çoğunluğunun lideri ve Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, 'Tiflis Pride' ve Birleşmiş Milletler'i ülkede LGBT propagandası yaymak ile suçladı.İktidar partisi, bu girişimi toplumu 'sözde liberal ideolojiden ve onun kaçınılmaz zararlı sonuçlarından' korumak için tasarlandığını ve Anayasa ile çelişmediğini dile getirdi.Mdinaradze, "İki hafta önce duyurduğumuz ve muhaliflerimizden LGBT propagandasının yanında durma konusunda dolaylı bir anlaşma dışında bir yanıt gelmediği için, bu hafta LGBT propagandasına karşı bir yasa tasarısı başlatacağız" dedi.Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Mdinaradze yaptığı açıklamada, 'Pride' tarafından organize edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen eğitimler hakkında konuşarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ve diğer kuruluşlara gerçekte neyi finanse ettiklerini açıkça anlamaları çağrısında bulundu.Mdinaradze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mdinaradze BM'ye ve 'diğer sponsorlara' azınlıkların hakları ile LGBT propagandasının 'zararlı sonuçlarını' birbirine karıştırmamaya çağrısında bulundu.İktidar partisinden siyasetçiler, önerilen yasağın nüfusun çoğunluğunun hissiyatını yansıttığı için geniş destek göreceğine inanıyor.Eski Başbakan İrakli Garibaşvili daha önce yaptığı açıklamada "Biz asırlık kültür ve değerlere sahip muhafazakar bir toplumuz" diyerek çocukların ve geleneksel yaşam tarzının 'küstah propagandadan' korunması gerektiğini dile getirmişti.Gürcistan 2018 yılında anayasada yaptığı değişiklikte evliliği açıkça bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olarak tanımlamıştı. LGBT temalı etkinlikler ülkede düzenli olarak karşı protestolarla karşılanıyor. Geçen yıl organizatörler, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Tiflis'teki LGBT yürüyüşünü iptal etmişti.Gürcistan 2022 yılında Avrupa Birliği'ne katılmak için başvurmuş ve bir yıl sonra adaylık statüsü almıştı. AB üyeleri Gürcistan'daki LGBT topluluğuna yönelik şiddeti defalarca kınamış ve birçok Avrupa ülkesinin büyükelçilikleri 2021 yılında Tiflis'te LGBT aktivistlerine yönelik saldırıların ardından yaptıkları ortak açıklamada "Şiddet kabul edilemez ve mazur görülemez" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240302/rusya-adalet-bakanligi-lgbt-hareketini-resmi-olarak-yasakladi--1081303724.html

gürcistan

tiflis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, lgbti onur yürüyüşü, lgbtqi, tiflis, irakli garibaşvili, gürcü rüyası