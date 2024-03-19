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https://sputniknews.com.tr/20240319/gurcistanda-lgbt-propagandasina-karsi-yasa-tasarisi-gundemde-bu-hafta-parlamentoya-sunulacak-1081839598.html
Gürcistan'da 'LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı' gündemde: Bu hafta parlamentoya sunulacak
Gürcistan'da 'LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı' gündemde: Bu hafta parlamentoya sunulacak
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamentosu çoğunluk lideri Mdinaradze gazetecilere yaptığı açıklamada LGBT propaganda yasa tasarısının bu hafta resmen sunulacağını söyledi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T14:41+0300
2024-03-19T14:41+0300
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Parlamento çoğunluğunun lideri ve Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, 'Tiflis Pride' ve Birleşmiş Milletler'i ülkede LGBT propagandası yaymak ile suçladı.İktidar partisi, bu girişimi toplumu 'sözde liberal ideolojiden ve onun kaçınılmaz zararlı sonuçlarından' korumak için tasarlandığını ve Anayasa ile çelişmediğini dile getirdi.Mdinaradze, "İki hafta önce duyurduğumuz ve muhaliflerimizden LGBT propagandasının yanında durma konusunda dolaylı bir anlaşma dışında bir yanıt gelmediği için, bu hafta LGBT propagandasına karşı bir yasa tasarısı başlatacağız" dedi.Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Mdinaradze yaptığı açıklamada, 'Pride' tarafından organize edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen eğitimler hakkında konuşarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ve diğer kuruluşlara gerçekte neyi finanse ettiklerini açıkça anlamaları çağrısında bulundu.Mdinaradze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mdinaradze BM'ye ve 'diğer sponsorlara' azınlıkların hakları ile LGBT propagandasının 'zararlı sonuçlarını' birbirine karıştırmamaya çağrısında bulundu.İktidar partisinden siyasetçiler, önerilen yasağın nüfusun çoğunluğunun hissiyatını yansıttığı için geniş destek göreceğine inanıyor.Eski Başbakan İrakli Garibaşvili daha önce yaptığı açıklamada "Biz asırlık kültür ve değerlere sahip muhafazakar bir toplumuz" diyerek çocukların ve geleneksel yaşam tarzının 'küstah propagandadan' korunması gerektiğini dile getirmişti.Gürcistan 2018 yılında anayasada yaptığı değişiklikte evliliği açıkça bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olarak tanımlamıştı. LGBT temalı etkinlikler ülkede düzenli olarak karşı protestolarla karşılanıyor. Geçen yıl organizatörler, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Tiflis'teki LGBT yürüyüşünü iptal etmişti.Gürcistan 2022 yılında Avrupa Birliği'ne katılmak için başvurmuş ve bir yıl sonra adaylık statüsü almıştı. AB üyeleri Gürcistan'daki LGBT topluluğuna yönelik şiddeti defalarca kınamış ve birçok Avrupa ülkesinin büyükelçilikleri 2021 yılında Tiflis'te LGBT aktivistlerine yönelik saldırıların ardından yaptıkları ortak açıklamada "Şiddet kabul edilemez ve mazur görülemez" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240302/rusya-adalet-bakanligi-lgbt-hareketini-resmi-olarak-yasakladi--1081303724.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, lgbti onur yürüyüşü, lgbtqi, tiflis, irakli garibaşvili, gürcü rüyası
gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, lgbti onur yürüyüşü, lgbtqi, tiflis, irakli garibaşvili, gürcü rüyası

Gürcistan'da 'LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı' gündemde: Bu hafta parlamentoya sunulacak

14:41 19.03.2024
© Flickr / George MelGürcistan bayrağı
Gürcistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© Flickr / George Mel
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Gürcistan Parlamentosu çoğunluk lideri Mdinaradze gazetecilere yaptığı açıklamada LGBT propaganda yasa tasarısının bu hafta resmen sunulacağını söyledi.
Parlamento çoğunluğunun lideri ve Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, 'Tiflis Pride' ve Birleşmiş Milletler'i ülkede LGBT propagandası yaymak ile suçladı.
İktidar partisi, bu girişimi toplumu 'sözde liberal ideolojiden ve onun kaçınılmaz zararlı sonuçlarından' korumak için tasarlandığını ve Anayasa ile çelişmediğini dile getirdi.
Mdinaradze, "İki hafta önce duyurduğumuz ve muhaliflerimizden LGBT propagandasının yanında durma konusunda dolaylı bir anlaşma dışında bir yanıt gelmediği için, bu hafta LGBT propagandasına karşı bir yasa tasarısı başlatacağız" dedi.
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Mdinaradze yaptığı açıklamada, 'Pride' tarafından organize edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen eğitimler hakkında konuşarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ve diğer kuruluşlara gerçekte neyi finanse ettiklerini açıkça anlamaları çağrısında bulundu.
Mdinaradze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Pride temsilcileri Rus dezenformasyonuna karşı bir seminer düzenlendiğini iddia ederken, BM Kalkınma Fonu azınlık hakları üzerine bir semineri finanse ettiklerini söyledi. Aslında tartışma konusu sözde LGBT propagandasının savunulmasıydı ve bu konudaki bilgiler gazeteciler tarafından önceden duyurulmuştu. BM Kalkınma Fonu'nu ve diğer destekçi kuruluşları, örneğin LGBT propagandasının zararlı etkileriyle geleneksel olmayan yaşam tarzlarına sahip insanların haklarını karıştırmamak için, gerçekte hangi faaliyetleri finanse ettiklerini ve dost ülkelerimizin ve ortaklarımızın vergi mükelleflerinin paralarının neye harcandığını öğrenmeye çağırıyoruz.

Mdinaradze BM'ye ve 'diğer sponsorlara' azınlıkların hakları ile LGBT propagandasının 'zararlı sonuçlarını' birbirine karıştırmamaya çağrısında bulundu.
İktidar partisinden siyasetçiler, önerilen yasağın nüfusun çoğunluğunun hissiyatını yansıttığı için geniş destek göreceğine inanıyor.
Eski Başbakan İrakli Garibaşvili daha önce yaptığı açıklamada "Biz asırlık kültür ve değerlere sahip muhafazakar bir toplumuz" diyerek çocukların ve geleneksel yaşam tarzının 'küstah propagandadan' korunması gerektiğini dile getirmişti.
Gürcistan 2018 yılında anayasada yaptığı değişiklikte evliliği açıkça bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olarak tanımlamıştı. LGBT temalı etkinlikler ülkede düzenli olarak karşı protestolarla karşılanıyor. Geçen yıl organizatörler, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Tiflis'teki LGBT yürüyüşünü iptal etmişti.
Gürcistan 2022 yılında Avrupa Birliği'ne katılmak için başvurmuş ve bir yıl sonra adaylık statüsü almıştı. AB üyeleri Gürcistan'daki LGBT topluluğuna yönelik şiddeti defalarca kınamış ve birçok Avrupa ülkesinin büyükelçilikleri 2021 yılında Tiflis'te LGBT aktivistlerine yönelik saldırıların ardından yaptıkları ortak açıklamada "Şiddet kabul edilemez ve mazur görülemez" açıklamasında bulunmuştu.
Rusya adalet bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
DÜNYA
Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketini resmi olarak yasakladı
2 Mart, 18:57
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