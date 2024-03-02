https://sputniknews.com.tr/20240302/rusya-adalet-bakanligi-lgbt-hareketini-resmi-olarak-yasakladi--1081303724.html

Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketini resmi olarak yasakladı

Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketini resmi olarak yasakladı

Sputnik Türkiye

Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT ve alt birimlerini yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine dahil etti. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T18:57+0300

2024-03-02T18:57+0300

2024-03-02T19:49+0300

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Rusya Adalet Bakanlığı uluslararası LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etti.Yakın zamanda Yüksek Mahkeme tarafından LGBT hareketi 'aşırılık yanlısı bir örgüt' olarak kabul edilmişti. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı da hareketi de resmi olarak yasaklandı ve bağlantılı kuruluş ve organizasyonların tasfiye edileceği açıklandı. Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmişti.'Sıradan insanları etkilemeyecek'Avukat Dmitriy Agranovskiy, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin LGBT hareketini aşırılık yanlısı olarak tanıma kararının sıradan insanların hayatını etkilemeyeceğini zira yasaklananların onlar değil, 'onları mahkeme celbi olarak kullanan düşmanca bir örgüt' olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/uganda-abdyi-afrikada-lgbt-gundemi-olusturmakla-sucladi-1078218147.html

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