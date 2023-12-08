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Uganda ABD'yi Afrika'da 'LGBT gündemi' oluşturmakla suçladı
Uganda ABD'yi Afrika'da 'LGBT gündemi' oluşturmakla suçladı
Uganda hükümeti, ABD'yi Afrika'da 'LGBT gündemi' oluşturmakla ve bu propagandayı zorla yapmakla suçladı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:52+0300
2023-12-08T12:52+0300
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Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin Batı tarafından ağır bir şekilde eleştirilen yeni eşcinsel karşıtı yasasının uygulanmasında görev alan Ugandalı yetkililere yönelik yeni bir vize kısıtlaması turunu duyurdu. ABD'nin Ugandalı yetkililere yönelik vize kısıtlamaları Haziran ayında, Doğu Afrika ülkesinin LGBT karşıtı yasasının imzalanmasından günler sonra duyuruldu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, LGBT topluluğu da dahil olmak üzere 'marjinalleştirilmiş veya savunmasız' gruplara yönelik baskıya karıştıkları tespit edilen mevcut veya eski Ugandalı yetkililerin yanı sıra aile üyelerine de vize verilmeyeceğini açıklamıştı..Uganda'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Okello Oryem Batı medyasına verdiği demeçte "ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir darbe var ve Afrika'da LGBT gündemini zorlayan kişiler tarafından ele geçiriliyor" dedi.Bakan, dünyada Uganda'nınkinden daha 'sert' eşcinsel karşıtı yasalara sahip başka ülkeler olduğunu savunarak ABD vize kısıtlamalarının Ugandalı kanun yapıcıların Mayıs ayı sonunda kabul edilen yasa hakkındaki fikirlerini değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.Oryem açıklamasında, "Neden aynı yaptırımları LGBT karşıtı aynı ya da daha sert yasalara sahip Ortadoğu ülkelerine uygulamıyorlar? Milletvekillerimize vize vermezlerse Şangay'a, Guangzhou'ya gidecekler. Ziyaret edilecek çok daha güzel yerler var" dedi.Mayıs ayında Uganda hükümeti, dünyanın en sert LGBT karşıtı yasalarından biri olarak tanımlanan yeni Eşcinsellik Karşıtı Yasa Tasarısı nedeniyle Batılı liderlerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu yılın başlarında, Uganda'nın 2023 tarihli Eşcinsellik Karşıtı Yasa'nın imzalanmasının ardından Washington Ugandalı yetkililere vize kısıtlamalarını getirmiş ve ABD Başkanı Joe Biden Doğu Afrika ülkesine yönelik yardım kesintileri ve diğer cezalandırıcı tedbirlerle tehdit etmişti.Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından Mayıs ayı sonunda imzalanan yasa, yazarlarına göre ülkenin kültürel, dini ve aile değerlerini korumayı amaçlıyor. Yeni yasaya göre, eşcinselliği teşvik etmek 20 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabileceği açıklanmıştı. Eşcinselliğin belirli koşullar altında ölüm cezası getireceği belirtilse de Uganda'da yıllardır ölüm cezası uygunlamıyor.Dünya Bankası da, yasanın kredi veren kuruluşun değerleriyle 'çeliştiğini' söyleyerek Uganda'ya verdiği kredileri askıya aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/uganda-rusyaya-askeri-techizat-bakim-merkezini-gorusmek-istiyoruz-1074077181.html
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uganda, yoweri museveni, abd, antony blinken, joe biden, dünya bankası, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, afrika, ortadoğu
uganda, yoweri museveni, abd, antony blinken, joe biden, dünya bankası, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, afrika, ortadoğu

Uganda ABD'yi Afrika'da 'LGBT gündemi' oluşturmakla suçladı

12:52 08.12.2023
© AP PhotoDünya haritası - Afrika - Uganda
Dünya haritası - Afrika - Uganda - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AP Photo
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Uganda hükümeti, ABD'yi Afrika'da 'LGBT gündemi' oluşturmakla ve bu propagandayı zorla yapmakla suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin Batı tarafından ağır bir şekilde eleştirilen yeni eşcinsel karşıtı yasasının uygulanmasında görev alan Ugandalı yetkililere yönelik yeni bir vize kısıtlaması turunu duyurdu. ABD'nin Ugandalı yetkililere yönelik vize kısıtlamaları Haziran ayında, Doğu Afrika ülkesinin LGBT karşıtı yasasının imzalanmasından günler sonra duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, LGBT topluluğu da dahil olmak üzere 'marjinalleştirilmiş veya savunmasız' gruplara yönelik baskıya karıştıkları tespit edilen mevcut veya eski Ugandalı yetkililerin yanı sıra aile üyelerine de vize verilmeyeceğini açıklamıştı..
Uganda'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Okello Oryem Batı medyasına verdiği demeçte "ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir darbe var ve Afrika'da LGBT gündemini zorlayan kişiler tarafından ele geçiriliyor" dedi.
Bakan, dünyada Uganda'nınkinden daha 'sert' eşcinsel karşıtı yasalara sahip başka ülkeler olduğunu savunarak ABD vize kısıtlamalarının Ugandalı kanun yapıcıların Mayıs ayı sonunda kabul edilen yasa hakkındaki fikirlerini değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.
Oryem açıklamasında, "Neden aynı yaptırımları LGBT karşıtı aynı ya da daha sert yasalara sahip Ortadoğu ülkelerine uygulamıyorlar? Milletvekillerimize vize vermezlerse Şangay'a, Guangzhou'ya gidecekler. Ziyaret edilecek çok daha güzel yerler var" dedi.
Mayıs ayında Uganda hükümeti, dünyanın en sert LGBT karşıtı yasalarından biri olarak tanımlanan yeni Eşcinsellik Karşıtı Yasa Tasarısı nedeniyle Batılı liderlerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu yılın başlarında, Uganda'nın 2023 tarihli Eşcinsellik Karşıtı Yasa'nın imzalanmasının ardından Washington Ugandalı yetkililere vize kısıtlamalarını getirmiş ve ABD Başkanı Joe Biden Doğu Afrika ülkesine yönelik yardım kesintileri ve diğer cezalandırıcı tedbirlerle tehdit etmişti.
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından Mayıs ayı sonunda imzalanan yasa, yazarlarına göre ülkenin kültürel, dini ve aile değerlerini korumayı amaçlıyor. Yeni yasaya göre, eşcinselliği teşvik etmek 20 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabileceği açıklanmıştı. Eşcinselliğin belirli koşullar altında ölüm cezası getireceği belirtilse de Uganda'da yıllardır ölüm cezası uygunlamıyor.
Dünya Bankası da, yasanın kredi veren kuruluşun değerleriyle 'çeliştiğini' söyleyerek Uganda'ya verdiği kredileri askıya aldı.
Rusya- Tank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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