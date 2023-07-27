https://sputniknews.com.tr/20230727/uganda-rusyaya-askeri-techizat-bakim-merkezini-gorusmek-istiyoruz-1074077181.html

Uganda: Rusya’ya askeri teçhizat bakım merkezini görüşmek istiyoruz

Uganda: Rusya’ya askeri teçhizat bakım merkezini görüşmek istiyoruz

Uganda Savunma Bakanı Vincent Ssempijja, St. Petersburg’daki Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında, ülkesinde savaş uçakları dahil askeri teçhizat için bölgesel... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T22:26+0300

2023-07-27T22:26+0300

2023-07-27T22:26+0300

savunma

rusya

uganda

askeri teçhizat

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Ssempijja, Sputnik’e verdiği demeçte, “Askeri teçhizat bakımının Uganda veya bölgede yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Uganda, diğer ülkeler için de bakım merkezi haline gelebilir. Zira Afrika ülkeleri, Rusya yapımı askeri teçhizatı eski zamanlardan beri tamir ediyor. Bu yüzden kara ve hava araçlarının bakımı için bir merkeze sahip olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.Bu konuyu Rus yetkililerle görüşme niyetinde olduğunu söyleyen Ugandalı bakan, coğrafi konumun ülkesini böyle bir merkez için en uygun yer haline getirdiğini ve Afrika’nın farklı bölgelerindeki ülkeler için rahat olacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrika-ulkeleriyle-iliskilerin-gelecegi-konusunda-iyimseriz-1074077065.html

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