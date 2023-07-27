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Uganda: Rusya’ya askeri teçhizat bakım merkezini görüşmek istiyoruz
Uganda: Rusya’ya askeri teçhizat bakım merkezini görüşmek istiyoruz
Uganda Savunma Bakanı Vincent Ssempijja, St. Petersburg’daki Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında, ülkesinde savaş uçakları dahil askeri teçhizat için bölgesel... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T22:26+0300
2023-07-27T22:26+0300
savunma
rusya
uganda
askeri teçhizat
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Ssempijja, Sputnik’e verdiği demeçte, “Askeri teçhizat bakımının Uganda veya bölgede yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Uganda, diğer ülkeler için de bakım merkezi haline gelebilir. Zira Afrika ülkeleri, Rusya yapımı askeri teçhizatı eski zamanlardan beri tamir ediyor. Bu yüzden kara ve hava araçlarının bakımı için bir merkeze sahip olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.Bu konuyu Rus yetkililerle görüşme niyetinde olduğunu söyleyen Ugandalı bakan, coğrafi konumun ülkesini böyle bir merkez için en uygun yer haline getirdiğini ve Afrika’nın farklı bölgelerindeki ülkeler için rahat olacağını kaydetti.
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rusya, uganda, askeri teçhizat
rusya, uganda, askeri teçhizat

Uganda: Rusya’ya askeri teçhizat bakım merkezini görüşmek istiyoruz

22:26 27.07.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Tank
Rusya- Tank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Uganda Savunma Bakanı Vincent Ssempijja, St. Petersburg’daki Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında, ülkesinde savaş uçakları dahil askeri teçhizat için bölgesel bakım merkezinin oluşturulması konusunu görüşme niyetinde olduklarını belirtti.
Ssempijja, Sputnik’e verdiği demeçte, “Askeri teçhizat bakımının Uganda veya bölgede yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Uganda, diğer ülkeler için de bakım merkezi haline gelebilir. Zira Afrika ülkeleri, Rusya yapımı askeri teçhizatı eski zamanlardan beri tamir ediyor. Bu yüzden kara ve hava araçlarının bakımı için bir merkeze sahip olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.
Bu konuyu Rus yetkililerle görüşme niyetinde olduğunu söyleyen Ugandalı bakan, coğrafi konumun ülkesini böyle bir merkez için en uygun yer haline getirdiğini ve Afrika’nın farklı bölgelerindeki ülkeler için rahat olacağını kaydetti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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