https://sputniknews.com.tr/20240331/tanju-ozcan-boluyu-tum-turkiye-konusuyordu-artik-tum-dunya-taniyacak-1082321638.html
Tanju Özcan: Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak
Tanju Özcan: Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak
Sputnik Türkiye
Bolu’da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Parti adayı Özcan, yeniden belediye başkanı seçildi. Özcan’ın seçimi kazandığını... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:51+0300
2024-03-31T23:51+0300
2024-03-31T23:53+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
tanju özcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bolu
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Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu’da yeniden Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, Bolululara teşekkür konuşması yaptı. Özcan konuşmasında, “Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak” dedi.'Hepinize çok teşekkür ediyorum'Ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak kalabalığa seslenen Tanju Özcan, "Allah sizlerden razı olsun. Neden Bolu’dan bakanlar, cumhurbaşkanı çıkmasın? Bizim ne eksiğimiz var. Artık biz küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak. Tıpkı geçen dönem olduğu gibi ben sözümü esirgemeden, inanmadığım şeylere karşı dimdik durarak yoluma devam edeceğim. Arkamda mısınız Bolu? Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.Özcan’ın konuşmasının ardından Demokrasi Meydanı’nda binlerce Bolulu oyun havası oynayarak Özcan’ın zaferini kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ekrem-imamoglu-aciklama-yapiyor-1082320889.html
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bolu
tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bolu
Tanju Özcan: Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak
23:51 31.03.2024 (güncellendi: 23:53 31.03.2024)
Bolu’da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Parti adayı Özcan, yeniden belediye başkanı seçildi. Özcan’ın seçimi kazandığını garantilemesiyle birlikte binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Bolu Belediyesi’nin de olduğu Demokrasi Meydanı’na akın etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu’da yeniden Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, Bolululara teşekkür konuşması yaptı. Özcan konuşmasında, “Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak” dedi.
'Hepinize çok teşekkür ediyorum'
Ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak kalabalığa seslenen Tanju Özcan, "Allah sizlerden razı olsun. Neden Bolu’dan bakanlar, cumhurbaşkanı çıkmasın? Bizim ne eksiğimiz var. Artık biz küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak. Tıpkı geçen dönem olduğu gibi ben sözümü esirgemeden, inanmadığım şeylere karşı dimdik durarak yoluma devam edeceğim. Arkamda mısınız Bolu? Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Özcan’ın konuşmasının ardından Demokrasi Meydanı’nda binlerce Bolulu oyun havası oynayarak Özcan’ın zaferini kutladı.