https://sputniknews.com.tr/20240331/ekrem-imamoglu-aciklama-yapiyor-1082320889.html
Ekrem İmamoğlu'ndan zafer konuşması: '1 milyondan fazla farkla birinci durumdayız'
Ekrem İmamoğlu'ndan zafer konuşması: '1 milyondan fazla farkla birinci durumdayız'
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor. İmamoğlu "1 milyondan fazla farkla birinci durumdayız" dedi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:32+0300
2024-03-31T23:32+0300
2024-04-01T00:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
istanbul seçim sonuçları
istanbul seçim sürecini konuşuyor
31 mart yerel seçimleri
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CHP İstanbul adayı İmamoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/sanliurfa-ve-yozgatta-yeniden-refah-surprizi-oy-oranlari-nasil-1082319315.html
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Ekrem İmamoğlu'ndan zafer konuşması: '1 milyondan fazla farkla birinci durumdayız'
23:32 31.03.2024 (güncellendi: 00:58 01.04.2024)
Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor. İmamoğlu "1 milyondan fazla farkla birinci durumdayız" dedi.
CHP İstanbul adayı İmamoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Sonuçların yüzde 96'sı elimizde. birinci durumdayız. 1 milyondan fazla farkla birinci durumdayız.
Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Özgür Özel, MYK üyelerimize teşekkür ediyorum.
Eşime teşekkür ediyorum, aileme anneme teşekkür ediyorum.
Millet seçimde sadece kimin yöneteceğine karar vermez.
Milletin sandıkta verdiği görevi yok sayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yeri kaybeder.
Partizanlığı tarihe gömdük
Kanal meselesini İstanbul'un gündeminden çıkartmanın adımlarını iktidar ortaya koymak mecburiyetindedir.
Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. bilimin sevginin şahlandığı bir Türkiye'ye ilk adımın atılmasına fırsat tanıdınız.
Kayyum uygulamaları son bulacak.
İşçiler emekçiler adil yaşamı dillendirebilecek.