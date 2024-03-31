https://sputniknews.com.tr/20240331/suriyede-pazar-yerine-bombali-saldiri-en-az-7-olu-1082256978.html
Suriye'de pazar yerine bombalı saldırı: En az 7 ölü
Suriye'de pazar yerine bombalı saldırı: En az 7 ölü
Sputnik Türkiye
Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T11:49+0300
2024-03-31T11:49+0300
2024-03-31T11:49+0300
dünya
ortadoğu
suriye
saldırı
terör saldırısı
bombalı saldırı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082256747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cf99eba058f62533f280e4c15138069.jpg
Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlamasının ardından yangın çıktı.Dükkanların bulunduğu işlek bir caddede gece saatlerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.Yaralananlar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.Patlamanın yaşandığı bölge bulunan dükkanlarda hasar meydana geldi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/israilden-sama-hava-saldirisi-iki-sivil-yaralandi-1082173663.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082256747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c98da2b360fef528ffe5e190fbca728c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, suriye, saldırı, terör saldırısı, bombalı saldırı
ortadoğu, suriye, saldırı, terör saldırısı, bombalı saldırı
Suriye'de pazar yerine bombalı saldırı: En az 7 ölü
Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlamasının ardından yangın çıktı.
Dükkanların bulunduğu işlek bir caddede gece saatlerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.
Yaralananlar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Patlamanın yaşandığı bölge bulunan dükkanlarda hasar meydana geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.