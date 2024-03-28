https://sputniknews.com.tr/20240328/israilden-sama-hava-saldirisi-iki-sivil-yaralandi-1082173663.html
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 sivil yaralandı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri yönünden Şam kırsalındaki bir binaya hava saldırısı düzenlediğini, bunun sonucunda iki sivilin yaralandığını... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T21:32+0300
2024-03-28T21:32+0300
2024-03-28T21:32+0300
suriye
dünya
israil
suriye savunma bakanlığı
saldırı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057063725_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3839af6c7b21adf7b175dba135a285ee.jpg
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 17.50'de Şam kırsalındaki bir binanın, İsrail güçlerinin hava saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, saldırının Golan tepeleri yönünden geldiğini, bölgede bir konut binasını hedefl aldığını belirterek, “Şam kırsalında gerçekleşen saldırıda 2 sivilin yaralanmasıyla. Maddi hasar meydana geldi” ifadelerini kullandı.Sputnik muhabiri, İsrail'in, başkent Şam'ın güneyindeki Seyyida Zeyneb bölgesinde bulunan çiftlikleri hedef aldığını, Suriye hava savunmasının saldırılara karşılık verdiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/israilden-sama-hava-saldirisi-1081835242.html
suriye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057063725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8ea0b62e7ee5da221024353b88b7ff47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, israil, suriye savunma bakanlığı, saldırı
suriye, israil, suriye savunma bakanlığı, saldırı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 sivil yaralandı
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri yönünden Şam kırsalındaki bir binaya hava saldırısı düzenlediğini, bunun sonucunda iki sivilin yaralandığını duyurdu.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 17.50'de Şam kırsalındaki bir binanın, İsrail güçlerinin hava saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, saldırının Golan tepeleri yönünden geldiğini, bölgede bir konut binasını hedefl aldığını belirterek, “Şam kırsalında gerçekleşen saldırıda 2 sivilin yaralanmasıyla. Maddi hasar meydana geldi” ifadelerini kullandı.
Sputnik muhabiri, İsrail'in, başkent Şam'ın güneyindeki Seyyida Zeyneb bölgesinde bulunan çiftlikleri hedef aldığını, Suriye hava savunmasının saldırılara karşılık verdiğini aktardı.