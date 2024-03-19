https://sputniknews.com.tr/20240319/israilden-sama-hava-saldirisi-1081835242.html

İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Şam'daki bir dizi askeri mevziye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T12:58+0300

2024-03-19T12:58+0300

2024-03-19T12:58+0300

dünya

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ortadoğu

golan tepeleri

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İsrail'in gece saat 02:10 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri'nden hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve Şam vilayetindeki bazı askeri mevzileri hedef aldığını belirten bakanlık, "Hava savunma araçlarımız, füzelere karşılık verdi ve bazılarını vurdu" dedi.Bakanlık, saldırı sonucunda can kaybı olmadığını, sadece maddi hasar oluştuğunu bildirdi.İsrail, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana bu ülkedeki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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suriye

golan tepeleri

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israil, israil-filistin, suriye, ortadoğu, golan tepeleri