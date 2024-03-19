https://sputniknews.com.tr/20240319/israilden-sama-hava-saldirisi-1081835242.html
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Şam'daki bir dizi askeri mevziye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T12:58+0300
2024-03-19T12:58+0300
2024-03-19T12:58+0300
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İsrail'in gece saat 02:10 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri'nden hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve Şam vilayetindeki bazı askeri mevzileri hedef aldığını belirten bakanlık, "Hava savunma araçlarımız, füzelere karşılık verdi ve bazılarını vurdu" dedi.Bakanlık, saldırı sonucunda can kaybı olmadığını, sadece maddi hasar oluştuğunu bildirdi.İsrail, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana bu ülkedeki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara zaman zaman saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-husilere-ait-7-gemisavar-fuzesi-3-iha-ve-3-silah-deposunu-imha-ettigini-duyurdu-1081829791.html
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israil, israil-filistin, suriye, ortadoğu, golan tepeleri
israil, israil-filistin, suriye, ortadoğu, golan tepeleri
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Şam'daki bir dizi askeri mevziye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail'in gece saat 02:10 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri'nden hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve Şam vilayetindeki bazı askeri mevzileri hedef aldığını belirten bakanlık, "Hava savunma araçlarımız, füzelere karşılık verdi ve bazılarını vurdu" dedi.
Bakanlık, saldırı sonucunda can kaybı olmadığını, sadece maddi hasar oluştuğunu bildirdi.
İsrail, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana bu ülkedeki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara zaman zaman saldırılar düzenliyor.