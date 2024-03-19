https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-husilere-ait-7-gemisavar-fuzesi-3-iha-ve-3-silah-deposunu-imha-ettigini-duyurdu-1081829791.html
ABD, Husilere ait 7 gemisavar füzesi, 3 İHA ve 3 silah deposunu imha ettiğini duyurdu
ABD, Husilere ait 7 gemisavar füzesi, 3 İHA ve 3 silah deposunu imha ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz’de asayiş maksadıyla askeri misyonunu sürdüren ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 7 gemisavar füzesi, 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 silah... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T10:34+0300
2024-03-19T10:34+0300
2024-03-19T10:34+0300
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.CENTCOM güçlerinin meşru müdafaa kapsamında Husilerin kontrolündeki bölgelerde 7 gemisavar füzesi, 3 İHA ve 3 silah depolama konteynerine müdahalede bulunarak bunları imha ettiği belirtilen açıklamada, bu silahların, bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için tehdit oluşturduğu savunuldu.Açıklamada, bu müdahalenin ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha emniyetli hale getirmek adına yapıldığı kaydedildi.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/aden-korfezi-giderek-isiniyor-husiler-hipersonik-fuze-test-etti-1081686701.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, abd, yemen, husiler, iran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, abd, yemen, husiler, iran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD, Husilere ait 7 gemisavar füzesi, 3 İHA ve 3 silah deposunu imha ettiğini duyurdu
Kızıldeniz’de asayiş maksadıyla askeri misyonunu sürdüren ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 7 gemisavar füzesi, 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 silah deposunu ‘meşru müdafaa kapsamında’ imha ettiğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
CENTCOM güçlerinin meşru müdafaa kapsamında Husilerin kontrolündeki bölgelerde 7 gemisavar füzesi, 3 İHA ve 3 silah depolama konteynerine müdahalede bulunarak bunları imha ettiği belirtilen açıklamada, bu silahların, bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için tehdit oluşturduğu savunuldu.
Açıklamada, bu müdahalenin ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha emniyetli hale getirmek adına yapıldığı kaydedildi.
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.