https://sputniknews.com.tr/20240314/aden-korfezi-giderek-isiniyor-husiler-hipersonik-fuze-test-etti-1081686701.html

Aden Körfezi giderek ısınıyor: Husiler hipersonik füze test etti

Aden Körfezi giderek ısınıyor: Husiler hipersonik füze test etti

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Şii hareketi Ensarullah'ın (Husiler), yüksek imha gücüne sahip bir hipersonik füzeyi başarıyla test ettiği ve bu tür füzeleri askeri... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T12:25+0300

2024-03-14T12:25+0300

2024-03-14T12:25+0300

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umman

umman denizi

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Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarıyla bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde Husilere yakın bir kaynaktan çok önemli bir açıklama geldi.Sputnik'e demeç veren askeri kaynak, Husilerin füze kuvvetlerinin 8 Mach'a (saatte 10 bin kilometre) kadar hıza ulaşabilen ve katı yakıtla çalışan bir füzeyi başarıyla test ettiğini söyledi.Husilerin bu füzeyi Kızıldeniz, Umman Denizi ve Aden Körfezi'ndeki saldırılar sırasında ve İsrail'deki hedeflere karşı kullanmayı planladığını belirten kaynak, yakında füzenin üretimine başlanmasının planlandığını kaydetti.Kaynak, Yemen'in kuzeyindeki silahlı kuvvetlerin hipersonik füzeyi test ederken aynı zamanda füzelerini ve insansız hava araçlarını modernize ettiklerini, 3 ay süren testlerden sonra savaş başlıklarını yıkıcı gücünü iki katına çıkardıklarını da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240312/aden-korfezinde-gerilim-surerken-rusya-cin-ve-irandan-umman-korfezinde-dev-tatbikat-1081609860.html

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