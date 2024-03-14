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https://sputniknews.com.tr/20240314/aden-korfezi-giderek-isiniyor-husiler-hipersonik-fuze-test-etti-1081686701.html
Aden Körfezi giderek ısınıyor: Husiler hipersonik füze test etti
Aden Körfezi giderek ısınıyor: Husiler hipersonik füze test etti
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Şii hareketi Ensarullah'ın (Husiler), yüksek imha gücüne sahip bir hipersonik füzeyi başarıyla test ettiği ve bu tür füzeleri askeri... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarıyla bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde Husilere yakın bir kaynaktan çok önemli bir açıklama geldi.Sputnik'e demeç veren askeri kaynak, Husilerin füze kuvvetlerinin 8 Mach'a (saatte 10 bin kilometre) kadar hıza ulaşabilen ve katı yakıtla çalışan bir füzeyi başarıyla test ettiğini söyledi.Husilerin bu füzeyi Kızıldeniz, Umman Denizi ve Aden Körfezi'ndeki saldırılar sırasında ve İsrail'deki hedeflere karşı kullanmayı planladığını belirten kaynak, yakında füzenin üretimine başlanmasının planlandığını kaydetti.Kaynak, Yemen'in kuzeyindeki silahlı kuvvetlerin hipersonik füzeyi test ederken aynı zamanda füzelerini ve insansız hava araçlarını modernize ettiklerini, 3 ay süren testlerden sonra savaş başlıklarını yıkıcı gücünü iki katına çıkardıklarını da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/aden-korfezinde-gerilim-surerken-rusya-cin-ve-irandan-umman-korfezinde-dev-tatbikat-1081609860.html
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Aden Körfezi giderek ısınıyor: Husiler hipersonik füze test etti

12:25 14.03.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Yemen'deki İran destekli Şii hareketi Ensarullah'ın (Husiler), yüksek imha gücüne sahip bir hipersonik füzeyi başarıyla test ettiği ve bu tür füzeleri askeri cephaneliğine dahil etmeye hazırlandığı ifade edildi.
Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarıyla bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde Husilere yakın bir kaynaktan çok önemli bir açıklama geldi.
Sputnik'e demeç veren askeri kaynak, Husilerin füze kuvvetlerinin 8 Mach'a (saatte 10 bin kilometre) kadar hıza ulaşabilen ve katı yakıtla çalışan bir füzeyi başarıyla test ettiğini söyledi.
Husilerin bu füzeyi Kızıldeniz, Umman Denizi ve Aden Körfezi'ndeki saldırılar sırasında ve İsrail'deki hedeflere karşı kullanmayı planladığını belirten kaynak, yakında füzenin üretimine başlanmasının planlandığını kaydetti.
Kaynak, Yemen'in kuzeyindeki silahlı kuvvetlerin hipersonik füzeyi test ederken aynı zamanda füzelerini ve insansız hava araçlarını modernize ettiklerini, 3 ay süren testlerden sonra savaş başlıklarını yıkıcı gücünü iki katına çıkardıklarını da vurguladı.
Rusya donanması tatbikat Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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Aden Körfezi'nde gerilim sürerken: Rusya, Çin ve İran'dan Umman Körfezi'nde dev tatbikat
12 Mart, 11:39
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