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Aden Körfezi'nde gerilim sürerken: Rusya, Çin ve İran'dan Umman Körfezi'nde dev tatbikat
Aden Körfezi'nde gerilim sürerken: Rusya, Çin ve İran'dan Umman Körfezi'nde dev tatbikat
Sputnik Türkiye
Rusya, Çin ve İran donanmalarının Umman Körfezi'nde geniş katılımlı bir ortak deniz tatbikatına başladığı açıklandı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T11:39+0300
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Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarıyla bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde Rusya, Çin ve İran, ortak deniz tatbikatına başladı.Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya, Çin ve İran donanmalarının 15 Mart'ta sona erecek 'Güvenlik Bağı-2024' ortak deniz tatbikatı için Umman Körfezi'nde bir araya geldiğini duyurdu.'Varyag' füze kruvazörü öncülüğündeki Rus Pasifik Filosu müfrezesinin dün İran'ın Çehbehar Limanı'na yanaştığını belirten Savunma Bakanlığı, İran ve Çin donanmalarının gemileri, hücumbotları ve hava kuvvetlerinin de tatbikatta görev yapacağını vurguladı.Tatbikatın Umman Körfezi'nin havzasında gerçekleşeceğini kaydeden bakanlık, manevraların ana amacının denizdeki ticari faaliyetlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik talim yapılması olduğunu bildirdi.Tatbikatta Rusya'dan 'Varyag' füze kruvazörü ve 'Mareşal Şapoşnikov' fırkateyni ile Çin'den güdümlü füze muhribi Urumçi, füze fırkateyni Linyi ve ikmal gemisi Dongpinghu, İran'dan ise 10 gemi, 3 helikopter görev alacak.Azerbaycan, Güney Afrika, Hindistan, Umman, Pakistan ve Kazakistan donanmalarından temsilciler, tatbikatta gözlemci olarak yer alacak.Tatbikat, geçen yıl 'Güvenlik Bağı-2023' adıyla gerçekleştirilmişti. Tatbikata Çin'den Güney Deniz Filosu'na bağlı görev yapan Nanning muhribi, Rusya'nın hipersonik füze taşıyan fırkateyni Amiral Gorşkov ve İran'ın hafif fırkateyni Jamaran katılmıştı.Tatbikatta, üç ülke donanmalarının terörle ve korsanlıkla mücadele talimi yaptığı, bu talimlerden birinin kaçırılan bir ticari gemiye düzenlenen kurtarma operasyonu senaryosu üzerine olduğu bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/husiler-abd-gemisini-tekrar-hedef-aldi-karsi-saldiri-geldi--1081608862.html
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rusya, çin, iran, umman, umman körfezi, tatbikat, ortak tatbikat, donanma, ortadoğu, kızıldeniz, abd
rusya, çin, iran, umman, umman körfezi, tatbikat, ortak tatbikat, donanma, ortadoğu, kızıldeniz, abd

Aden Körfezi'nde gerilim sürerken: Rusya, Çin ve İran'dan Umman Körfezi'nde dev tatbikat

11:39 12.03.2024 (güncellendi: 11:45 12.03.2024)
© AFP 2023 / -Rusya donanması tatbikat Çin
Rusya donanması tatbikat Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / -
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Rusya, Çin ve İran donanmalarının Umman Körfezi'nde geniş katılımlı bir ortak deniz tatbikatına başladığı açıklandı.
Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarıyla bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde Rusya, Çin ve İran, ortak deniz tatbikatına başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya, Çin ve İran donanmalarının 15 Mart'ta sona erecek 'Güvenlik Bağı-2024' ortak deniz tatbikatı için Umman Körfezi'nde bir araya geldiğini duyurdu.
'Varyag' füze kruvazörü öncülüğündeki Rus Pasifik Filosu müfrezesinin dün İran'ın Çehbehar Limanı'na yanaştığını belirten Savunma Bakanlığı, İran ve Çin donanmalarının gemileri, hücumbotları ve hava kuvvetlerinin de tatbikatta görev yapacağını vurguladı.
Tatbikatın Umman Körfezi'nin havzasında gerçekleşeceğini kaydeden bakanlık, manevraların ana amacının denizdeki ticari faaliyetlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik talim yapılması olduğunu bildirdi.
Tatbikatta Rusya'dan 'Varyag' füze kruvazörü ve 'Mareşal Şapoşnikov' fırkateyni ile Çin'den güdümlü füze muhribi Urumçi, füze fırkateyni Linyi ve ikmal gemisi Dongpinghu, İran'dan ise 10 gemi, 3 helikopter görev alacak.
Azerbaycan, Güney Afrika, Hindistan, Umman, Pakistan ve Kazakistan donanmalarından temsilciler, tatbikatta gözlemci olarak yer alacak.
Tatbikat, geçen yıl 'Güvenlik Bağı-2023' adıyla gerçekleştirilmişti. Tatbikata Çin'den Güney Deniz Filosu'na bağlı görev yapan Nanning muhribi, Rusya'nın hipersonik füze taşıyan fırkateyni Amiral Gorşkov ve İran'ın hafif fırkateyni Jamaran katılmıştı.
Tatbikatta, üç ülke donanmalarının terörle ve korsanlıkla mücadele talimi yaptığı, bu talimlerden birinin kaçırılan bir ticari gemiye düzenlenen kurtarma operasyonu senaryosu üzerine olduğu bildirilmişti.
Kızıldeniz - ABD Deniz Kuvvetleri - Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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