https://sputniknews.com.tr/20240312/husiler-abd-gemisini-tekrar-hedef-aldi-karsi-saldiri-geldi--1081608862.html

Husiler ABD gemisini tekrar hedef aldı: Karşı saldırı geldi

Husiler ABD gemisini tekrar hedef aldı: Karşı saldırı geldi

Sputnik Türkiye

Husilerin ABD gemisini hedef aldığını duyurması ardından, ABD, Husilerin kontrolündeki bölgelere 6 savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T11:17+0300

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CENTCOM, sosyal medya platformu X üzerinden savunma saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, CENTCOM'un dün yerel saatle 14.50 ile 23.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik 6 savunma saldırısı gerçekleştirildi. Açıklamada, saldırılar sonucunda bir insansız denizaltı aracı ile 18 gemisavar füzenin hedef alındığı ve bu silahların bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanmasına ait gemilere yönelik 'ciddi tehdit' oluşturduğu belirtildi. Saldırıların, "seyrüsefer serbestisini korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Öte yandan, Husilerin deniz füzeleriyle hedef aldığı iddia edilen Pinocchio gemisinin ABD'ye değil, Singapur'a ait Liberya bayraklı ticari gemi olduğu ve saldırı sırasında geminin herhangi bir isabet veya hasar almadığı vurgulandı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'ye ait olduğunu iddia ettiği Pinocchio gemisine deniz füzeleriyle saldırı düzenlediklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240309/husiler-aden-korfezi-ve-kizildenizde-abdye-ait-gemileri-cok-sayida-fuzeyle-hedef-aldik-1081534980.html

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