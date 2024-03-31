https://sputniknews.com.tr/20240331/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1082304339.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T18:35+0300

2024-03-31T18:35+0300

2024-03-31T18:35+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 17.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.Açıklamada, “31 Mart 2024 tarihinde Moskova saatiyle 17.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.‘Belgorod bölgesinin hedef alındığı bombardımanda bir kadın hayatını kaybetti’Bu olaydan önce bir başka açıklama Belgorod yönetiminden geldi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin maruz kaldığı bombardıman sırasında Dunayka köyünün bir kadın sakininin hayatını kaybettiğini belirtti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Gladkov, “Grayvoron ilçesindeki Dunayka köyü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateşi altında. Büyük üzüntüyle bildiririm ki bombardıman sırasında dışarıda olan bir kadın hayatını kaybetti. Kadın aldığı yaralardan dolayı ambulans yetişemeden olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.Gladkov ayrıca saldırıda 4 müstakil evin, 3 otomobilin, ayrıca bir gaz ve elektrik besleme hatlarının da hasar gördüğünü sözlerine ekledi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

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