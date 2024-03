https://sputniknews.com.tr/20240331/papadan-paskalya-mesajinda-gazzede-ateskes-vurgusu-1082285347.html

Papa’dan Paskalya mesajında Gazze’de ateşkes vurgusu

Papa’dan Paskalya mesajında Gazze’de ateşkes vurgusu

Sputnik Türkiye

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Gazze'de insani yardıma erişimin garanti edilmesi ve acil ateşkes yapılması çağrısında bulundu. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T16:53+0300

2024-03-31T16:53+0300

2024-03-31T16:53+0300

dünya

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

ukrayna krizi

rusya

crocus city hall

terör saldırısı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082285065_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_5c911b58305d6ebe32be965d0e202c22.jpg

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Papa, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki Paskalya ayinini yönetti.Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında yapılan ayinin ardından Papa, meydanda toplananları 'Papamobile' aracıyla selamladı.Papa Franciscus, daha sonra meydana da adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından dünya meselelerine ilişkin Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.Konuşmasına, "Düşüncelerim öncelikle İsrail, Filistin ve Ukrayna olmak üzere dünyada devam eden pek çok çatışmanın mağdurlarıyla" ifadesiyle başlayan Papa, Paskalya ruhunun acı çeken bölge halklarına barışı getirmesini diledi.Uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulması çağrısı yapan Papa Franciscus, "Rusya ile Ukrayna arasında tüm esirlerin genel takasını ümit ediyorum" dedi.Katoliklerin ruhani lideri, Gazze'ye değinerek, "Bir kez daha Gazze'de insani yardıma erişimin garanti altına alınması çağrısı yapıyorum. Bir kez daha 7 Ekim'de kaçırılan rehinelerin derhal serbest bırakılması ve de Gazze Şeridi'nde acil ateşkes yapılması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.‘Avrupa ve Akdeniz üzerinde savaş rüzgarlarının daha da sert esmesine izin vermeyelim’Devam eden düşmanlıklardan, çatışma ve savaşlardan sivil halkın ve özellikle çocukların etkilenmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Papa, şöyle devam etti:Papa, 14 yıldır "uzun ve yıkıcı bir savaşın" sonuçlarını yaşayan Suriye'yi unutmamaları gerektiğini ifade ederken, uzun süredir derin bir ekonomik ve sosyal krizden geçen aynı zamanda son dönemde İsrail ile sınırında gerginlikler yaşayan Lübnan'ı da düşündüğünü belirtti.Papa, Batı Balkanlar, Azerbaycan-Ermenistan ve Afrika'ya da değindiPapa Franciscus, "Avrupa projesine entegrasyon yolunda önemli adımların atıldığı Batı Balkanlar'a özel bir düşünceyi dile getiriyorum: Etnik, kültürel ve mezhepsel farklılıklar bölünmeye yol açmamalı aksine tüm Avrupa ve dünya için bir zenginlik kaynağı haline gelmeli" ifadesini kullandı.Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmelere de değinen Papa, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında görüşmeleri teşvik ediyorum ki, uluslararası toplumun desteğiyle diyaloğu sürdürebilsinler, yerinden edilenlere yardım etsinler, farklı mezheplerin ibadet yerlerine saygı göstersinler ve bir an önce nihai barış anlaşmasına ulaşsınlar" değerlendirmesinde bulundu.Haiti'de şiddetin bir an önce durması temennisinde bulunan Papa, ciddi insani krizden etkilenen Arakanlıların huzura erişmesini, Myanmar'da uzlaşma yolunun bulunmasını diledi.Papa Franciscus, Afrika kıtasında özellikle Sudan, tüm Sahel Bölgesi, Afrika Boynuzu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mozambik'te sorunlar yaşanan yerler için barış yollarının açılması temennisini dile getirdi.Papa, açlıktan ölenleri, göç etmek durumunda kalanları, istismar ve şiddet mağdurlarını unutmamaları gerektiği mesajını verdi.Öte yandan, bir süredir rahatsızlık geçiren ve Paskalya ritüeli olan "Haç Yolu" ayinine katılamayan Papa Franciscus'un dün akşam ve bugünkü Paskalya ayinlerinde de yorgun olduğu ve konuşma yaparken zorlandığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240331/trump-taraftarlarindan-lgbtye-destek-veren-bidena-tepki-tum-hristiyanlardan-ozur-dilesin-1082247458.html

israil

gazze

gazze şeridi

rusya

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ukrayna krizi, rusya, crocus city hall, terör saldırısı, suriye, abd, barış, paskalya, paskalya bayramı