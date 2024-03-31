https://sputniknews.com.tr/20240331/meral-danis-bestas-imamoglu-bu-oylar-benimdir-demesin-sakin-1082320674.html
Meral Danış Beştaş: İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın
Meral Danış Beştaş: İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın
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DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:28+0300
2024-03-31T23:28+0300
2024-03-31T23:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
dem parti
meral danış beştaş
ak parti
ekrem imamoğlu
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DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beştaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240331/dem-parti-istanbul-belediye-baskani-meral-danis-bestas-oy-kullanamayacak--1082255947.html
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seçim, dem parti, meral danış beştaş, ak parti, ekrem imamoğlu
seçim, dem parti, meral danış beştaş, ak parti, ekrem imamoğlu
Meral Danış Beştaş: İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın" dedi.
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beştaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi.