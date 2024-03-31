https://sputniknews.com.tr/20240331/dem-parti-istanbul-belediye-baskani-meral-danis-bestas-oy-kullanamayacak--1082255947.html
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, yerel seçimde oy kullanamayacak
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, yerel seçimde oy kullanamayacak
Sputnik Türkiye
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanmayacağı açıklandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T11:23+0300
2024-03-31T11:23+0300
2024-03-31T12:00+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
diyarbakır
dem parti
halkların demokratik partisi (hdp)
meral danış beştaş
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DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanmayacağı açıklandı.DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozel-oyunu-manisada-kullandi-1082255703.html
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31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), meral danış beştaş
31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), meral danış beştaş
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, yerel seçimde oy kullanamayacak
11:23 31.03.2024 (güncellendi: 12:00 31.03.2024)
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanmayacağı açıklandı.
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanmayacağı açıklandı.
DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.