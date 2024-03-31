https://sputniknews.com.tr/20240331/dem-parti-istanbul-belediye-baskani-meral-danis-bestas-oy-kullanamayacak--1082255947.html

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, yerel seçimde oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, yerel seçimde oy kullanamayacak

Sputnik Türkiye

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanmayacağı açıklandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T11:23+0300

2024-03-31T11:23+0300

2024-03-31T12:00+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

diyarbakır

dem parti

halkların demokratik partisi (hdp)

meral danış beştaş

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072716094_192:0:1808:909_1920x0_80_0_0_3d7c0fb09da44943c982e42f75f5ef5e.png

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanmayacağı açıklandı.DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozel-oyunu-manisada-kullandi-1082255703.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), meral danış beştaş