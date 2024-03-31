CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde oy kullanıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
07:05
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
07:30
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
08:00
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
08:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
08:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
08:50
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
09:05
1 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
09:41
1 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
10:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
10:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
10:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
11:35
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
12:23
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
12:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
16:10
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
16:24
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
16:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
17:21
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
17:34
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
17:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
18:52
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
20:04
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
00:01
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
00:12
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
00:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
00:37
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
00:51
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
01:15
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
01:27
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
01:40
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
01:52
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
02:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
02:15
4 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
02:29
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
02:44
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
02:52
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
03:01
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
03:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
03:29
3 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
09:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
09:38
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
09:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
10:16
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
10:31
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
11 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
11:28
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
11:41
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
12:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
12:38
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
15:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
15:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
19:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
20:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
21:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
22:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
23:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozel-oyunu-manisada-kullandi-1082255703.html
CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı
CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu memleketi Manisa’da kullandı. Özel, eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçları ne olursa olsun... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T11:16+0300
2024-03-31T11:16+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
chp
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
manisa
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081513515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e3bb906a99419b95ec9598a8c51a7c9.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşi Didem ve kızı İpek Özel ile birlikte memleketi Manisa’da Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 Nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanacağı okula vatandaşların alkışları altında giren Özel ve ailesi oy kullanacakları sandıkta sıralarını bekledikten sonra sırasıyla oylarını kullandı.'Taşkınlıklardan uzak durmalıyız'Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde basın mensuplarının karşısına geçen CHP Lideri Özel, “İyi bir pazar diliyorum. Siz bugün çalışıyorsunuz. Vatandaşlarımız da ülkenin beş yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulunu takip ediyoruz. Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye'de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadar süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Yine partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun olacak kişiler olacaktır, elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz. 30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak. Hep birlikte önümüze bakacağız” dedi.'Oy namustur, karar milletin'Açıklamasının devamında oy kullanılana kadar vatandaşın, kullanıldıktan sonra da partilerin namusu olduğuna dikkat çeken Özel açıklamasını şöyle tamamladı:
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081513515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2cd81b2f18a438e8b0340170d99c3b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, manisa
özgür özel, chp, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, manisa

CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı

11:16 31.03.2024
© AA / Yavuz Emrah SeverCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
© AA / Yavuz Emrah Sever
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu memleketi Manisa’da kullandı. Özel, eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçları ne olursa olsun vatandaşların sağduyulu olmalarını istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşi Didem ve kızı İpek Özel ile birlikte memleketi Manisa’da Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 Nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanacağı okula vatandaşların alkışları altında giren Özel ve ailesi oy kullanacakları sandıkta sıralarını bekledikten sonra sırasıyla oylarını kullandı.

'Taşkınlıklardan uzak durmalıyız'

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde basın mensuplarının karşısına geçen CHP Lideri Özel, “İyi bir pazar diliyorum. Siz bugün çalışıyorsunuz. Vatandaşlarımız da ülkenin beş yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulunu takip ediyoruz. Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye'de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadar süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Yine partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun olacak kişiler olacaktır, elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz. 30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak. Hep birlikte önümüze bakacağız” dedi.

'Oy namustur, karar milletin'

Açıklamasının devamında oy kullanılana kadar vatandaşın, kullanıldıktan sonra da partilerin namusu olduğuna dikkat çeken Özel açıklamasını şöyle tamamladı:

“Biz bir tanesi yanımda olmak üzere, Türkiye'de her birinin Türkiye üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz. Özellikle biraz önce gencecik okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık sorumlularımızla merhabalaştık. Bu sabah saat 08.30 itibariyle partimden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98,5 oranında birinci sandık görevlilerinin gelip yerlerine oturduklarını, ortaya çıkan boşlukların hastalık çeşitli aksiliklerden dolayı yedek arkadaşlarımızla doldurduk ve şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş durumdayım. Bu benim adıma çok önemli bir veridir.

Bunun tüm siyasi partiler açısından da olmasını ümit ederiz. Çünkü oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugün aramızda Ankara'dan İstanbul'dan çok sayıda Misafir var. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum. Manisa yerel basınına 2009 yerel seçimlerinde kullandığım oydan beri bizi takip eden çok kıymetli arkadaşlara teşekkür ederim. O günden 15 yıl sonra bugün bu sefer genel başkan olarak oy kullandık. Ulusal basının çok değerli emekçileriyle birlikte buradayız hep beraberiz. İlerleyen süreçte çok güzel bir ülkede, çok güzel bir Manisa'da hep birlikte yaşamayı, sizleri misafir etmeyi ümit ediyoruz. Bir kez daha bugün bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала