CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı

“Biz bir tanesi yanımda olmak üzere, Türkiye'de her birinin Türkiye üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz. Özellikle biraz önce gencecik okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık sorumlularımızla merhabalaştık. Bu sabah saat 08.30 itibariyle partimden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98,5 oranında birinci sandık görevlilerinin gelip yerlerine oturduklarını, ortaya çıkan boşlukların hastalık çeşitli aksiliklerden dolayı yedek arkadaşlarımızla doldurduk ve şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş durumdayım. Bu benim adıma çok önemli bir veridir.

Bunun tüm siyasi partiler açısından da olmasını ümit ederiz. Çünkü oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugün aramızda Ankara'dan İstanbul'dan çok sayıda Misafir var. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum. Manisa yerel basınına 2009 yerel seçimlerinde kullandığım oydan beri bizi takip eden çok kıymetli arkadaşlara teşekkür ederim. O günden 15 yıl sonra bugün bu sefer genel başkan olarak oy kullandık. Ulusal basının çok değerli emekçileriyle birlikte buradayız hep beraberiz. İlerleyen süreçte çok güzel bir ülkede, çok güzel bir Manisa'da hep birlikte yaşamayı, sizleri misafir etmeyi ümit ediyoruz. Bir kez daha bugün bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun.”