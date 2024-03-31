https://sputniknews.com.tr/20240331/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-oyunu-ankarada-kullandi-1082263141.html

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu Ankara’da kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu Ankara’da kullandı

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu Ankara’da kullandı 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T14:23+0300

2024-03-31T14:23+0300

2024-03-31T14:23+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muharrem ince

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

memleket partisi

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ve eşi Ülkü İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4683 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, “Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü fakat bu düğün meşru ama adil değil” dedi'Milletin cebinden millete propaganda yaptılar' Seçim sonuçlarını tanıdığını ancak sonuçların adil olmadığını savunan İnce, “Bazıları memleketin uçaklarıyla memleketin helikopterleriyle hazinenin parasıyla kampanya yaptı. Bazıları da belediyenin parasıyla kampanya yaptı. Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Biz ise çoluk çocuğumuzun harçlığından, çoluk çocuğumuzun rızkından kampanya yaptık Buna rağmen sonuçları tabii ki tanıyoruz ama bu düğünün meşru ama adil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz. Seçim sonuçlarını şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhur-ittifaki-izmir-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-dag-oyunu-kullandi-1082262542.html

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muharrem ince, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, memleket partisi