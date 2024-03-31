https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhur-ittifaki-izmir-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-dag-oyunu-kullandi-1082262542.html

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ oyunu kullandı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ oyunu kullandı

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T13:53+0300

2024-03-31T13:53+0300

2024-03-31T13:53+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hamza dağ

ak parti

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082262252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b21fa25ede7e39717fbc4163e4f4a288.jpg

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dağ, eşi Zeynep ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte oy kullanmak için Bayraklı ilçesinde bulunan Şehit Nazımbey İlkokulu'na geldi. Sandığın bulunduğu sınıfa giren Dağ, görevlilerle tek tek tokalaştıktan sonra eşi ve kızıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.Sandık başında yaptığı açıklamada Dağ, İzmir'de keyifli ve saygılı bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, kısır polemiklere girmediklerini ve sadece projelerini konuştuklarını ifade etti. Demokrasi sınavının en güzelini yaşadıklarını dile getiren Dağ, seçim gününün huzurlu geçmesini ve sonucun tüm İzmir halkına hayırlı olmasını temenni etti.Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Dağ, gün boyunca huzurlu bir seçim atmosferi olmasını dilediklerini ve tüm vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. Huzurun her şeyden önemli olduğunu belirten Dağ, herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240331/ankara-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-turgut-altinok-oyunu-kullandi--1082261596.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamza dağ, ak parti, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri