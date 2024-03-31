https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhur-ittifaki-izmir-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-dag-oyunu-kullandi-1082262542.html
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ oyunu kullandı
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ oyunu kullandı
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T13:53+0300
2024-03-31T13:53+0300
2024-03-31T13:53+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hamza dağ
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izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dağ, eşi Zeynep ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte oy kullanmak için Bayraklı ilçesinde bulunan Şehit Nazımbey İlkokulu'na geldi. Sandığın bulunduğu sınıfa giren Dağ, görevlilerle tek tek tokalaştıktan sonra eşi ve kızıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.Sandık başında yaptığı açıklamada Dağ, İzmir'de keyifli ve saygılı bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, kısır polemiklere girmediklerini ve sadece projelerini konuştuklarını ifade etti. Demokrasi sınavının en güzelini yaşadıklarını dile getiren Dağ, seçim gününün huzurlu geçmesini ve sonucun tüm İzmir halkına hayırlı olmasını temenni etti.Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Dağ, gün boyunca huzurlu bir seçim atmosferi olmasını dilediklerini ve tüm vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. Huzurun her şeyden önemli olduğunu belirten Dağ, herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ankara-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-turgut-altinok-oyunu-kullandi--1082261596.html
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hamza dağ, ak parti, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri
hamza dağ, ak parti, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ oyunu kullandı
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dağ, eşi Zeynep ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte oy kullanmak için Bayraklı ilçesinde bulunan Şehit Nazımbey İlkokulu'na geldi. Sandığın bulunduğu sınıfa giren Dağ, görevlilerle tek tek tokalaştıktan sonra eşi ve kızıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Sandık başında yaptığı açıklamada Dağ, İzmir'de keyifli ve saygılı bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, kısır polemiklere girmediklerini ve sadece projelerini konuştuklarını ifade etti. Demokrasi sınavının en güzelini yaşadıklarını dile getiren Dağ, seçim gününün huzurlu geçmesini ve sonucun tüm İzmir halkına hayırlı olmasını temenni etti.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Dağ, gün boyunca huzurlu bir seçim atmosferi olmasını dilediklerini ve tüm vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. Huzurun her şeyden önemli olduğunu belirten Dağ, herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi çağrısında bulundu.