https://sputniknews.com.tr/20240331/ankara-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-turgut-altinok-oyunu-kullandi--1082261596.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı adına oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T13:46+0300
2024-03-31T13:46+0300
2024-03-31T13:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
turgut altınok
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ankara
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
ak parti
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Oy kullanma işlemi sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altınok, "Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İki buçuk aya yakın süredir birçok arkadaşımızla birlikteydik. Kar, soğuk, sıcak demeden bizimle çalıştınız. Demokrasi, herkesin kendi özgür iradesinin ifadesidir. Vatandaşlarımızın verdiği karara ve iradeye saygı göstereceğiz. Ankara, ülkemizin başkenti, vitrini ve vizyonu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Dolayısıyla seçimlerin ülkemize ve Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Kazananın şehirlerimiz ve ülkemiz olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Altınok, okuldan ayrıldıktan sonra seçim sonuçlarını Ankara il teşkilatında takip edeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavas-ankarada-oyunu-kullandi-1082257777.html
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turgut altınok, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ankara, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ak parti
turgut altınok, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ankara, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ak parti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı adına oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Altınok, "Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İki buçuk aya yakın süredir birçok arkadaşımızla birlikteydik. Kar, soğuk, sıcak demeden bizimle çalıştınız. Demokrasi, herkesin kendi özgür iradesinin ifadesidir. Vatandaşlarımızın verdiği karara ve iradeye saygı göstereceğiz. Ankara, ülkemizin başkenti, vitrini ve vizyonu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Dolayısıyla seçimlerin ülkemize ve Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Kazananın şehirlerimiz ve ülkemiz olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Altınok, okuldan ayrıldıktan sonra seçim sonuçlarını Ankara il teşkilatında takip edeceğini belirtti.