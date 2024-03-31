https://sputniknews.com.tr/20240331/ankara-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-turgut-altinok-oyunu-kullandi--1082261596.html

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı adına oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T13:46+0300

2024-03-31T13:46+0300

2024-03-31T13:46+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

turgut altınok

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ankara

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

ak parti

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Oy kullanma işlemi sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altınok, "Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İki buçuk aya yakın süredir birçok arkadaşımızla birlikteydik. Kar, soğuk, sıcak demeden bizimle çalıştınız. Demokrasi, herkesin kendi özgür iradesinin ifadesidir. Vatandaşlarımızın verdiği karara ve iradeye saygı göstereceğiz. Ankara, ülkemizin başkenti, vitrini ve vizyonu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Dolayısıyla seçimlerin ülkemize ve Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Kazananın şehirlerimiz ve ülkemiz olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Altınok, okuldan ayrıldıktan sonra seçim sonuçlarını Ankara il teşkilatında takip edeceğini belirtti.

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turgut altınok, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ankara, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ak parti