https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavas-ankarada-oyunu-kullandi-1082257777.html

Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı

Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı

Sputnik Türkiye

CHP, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T12:15+0300

2024-03-31T12:15+0300

2024-03-31T12:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ankara

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mansur yavaş

31 mart yerel seçimleri

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla '4101' numaralı sandığa attı.Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-baskan-adayi-kurum-oyunu-kagithanede-kullandi-1082257163.html

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Sputnik Türkiye

ankara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri