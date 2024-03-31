https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavas-ankarada-oyunu-kullandi-1082257777.html
Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı
Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı
Sputnik Türkiye
CHP, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T12:15+0300
2024-03-31T12:15+0300
2024-03-31T12:15+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ankara
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mansur yavaş
31 mart yerel seçimleri
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla '4101' numaralı sandığa attı.Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-baskan-adayi-kurum-oyunu-kagithanede-kullandi-1082257163.html
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ankara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri
ankara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri
Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı
CHP, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.
Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.
Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla '4101' numaralı sandığa attı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.