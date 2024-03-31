https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-baskan-adayi-kurum-oyunu-kagithanede-kullandi-1082257163.html
İBB Başkan adayı Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı
İBB Başkan adayı Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T11:58+0300
2024-03-31T11:58+0300
2024-03-31T12:03+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
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ibb meclisi
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31 mart seçimleri
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oy kullanmak için Kağıthane'deki İmece İlkokulu'na geldi.Murat Kurum, eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum ile birlikte saat 11.15'te okula ulaştı. Vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Kurum insanlar tarafından karşılandı, sohbet edip fotoğraf çektirdi.1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Ailesiyle birlikte kimlik kontrolünü yaptıran Kurum, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı.Murat Kurum, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip edeceğini söyledi.Oy kullanma işlemi sonrasında sandık görevlilerine teşekkür eden Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek eşi, oğlu ve kızıyla birlikte zarfı sandığa attı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozel-oyunu-manisada-kullandi-1082255703.html
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murat kurum, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ak parti, mhp, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
murat kurum, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ak parti, mhp, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
İBB Başkan adayı Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı
11:58 31.03.2024 (güncellendi: 12:03 31.03.2024)
İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oy kullanmak için Kağıthane'deki İmece İlkokulu'na geldi.
Murat Kurum, eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum ile birlikte saat 11.15'te okula ulaştı. Vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Kurum insanlar tarafından karşılandı, sohbet edip fotoğraf çektirdi.
1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Ailesiyle birlikte kimlik kontrolünü yaptıran Kurum, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı.
Murat Kurum, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip edeceğini söyledi.
Oy kullanma işlemi sonrasında sandık görevlilerine teşekkür eden Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek eşi, oğlu ve kızıyla birlikte zarfı sandığa attı.