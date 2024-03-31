https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-baskan-adayi-kurum-oyunu-kagithanede-kullandi-1082257163.html

İBB Başkan adayı Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı

İBB Başkan adayı Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T11:58+0300

2024-03-31T11:58+0300

2024-03-31T12:03+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ak parti

mhp

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082174184_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_997c4590d0e2881a669c2205592c14c7.jpg

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oy kullanmak için Kağıthane'deki İmece İlkokulu'na geldi.Murat Kurum, eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum ile birlikte saat 11.15'te okula ulaştı. Vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Kurum insanlar tarafından karşılandı, sohbet edip fotoğraf çektirdi.1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Ailesiyle birlikte kimlik kontrolünü yaptıran Kurum, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı.Murat Kurum, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip edeceğini söyledi.Oy kullanma işlemi sonrasında sandık görevlilerine teşekkür eden Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek eşi, oğlu ve kızıyla birlikte zarfı sandığa attı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozel-oyunu-manisada-kullandi-1082255703.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ak parti, mhp, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri