https://sputniknews.com.tr/20240331/mardinde-muhtarlik-savaslari-11-kisi-yaralandi-1082295976.html
Mardin'de muhtarlık savaşları: '11 kişi yaralandı'
Mardin'de muhtarlık savaşları: '11 kişi yaralandı'
Sputnik Türkiye
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 11 kişi yaralandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T18:08+0300
2024-03-31T18:08+0300
2024-03-31T19:14+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mardin
2024 yerel seçimleri
yerel seçimler 2024
yerel seçimler
muhtar
kavga
yaralı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079918112_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_34469a5ec1629c1c9f1a51edd7774203.jpg
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı.Mazıdağı ilçesinin kırsal Kışlak Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.Kavgada, Ahmet B. (85) ve Yaşar B. (30) yaralandı.Derik'in kırsal Pirinçli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Halil D. (52) ve Necmettin D. (39) yaralandı.Ömerli ilçesinde de Atatürk İlkokulu'nda muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Alaattin A. (45) yaralandı.Nusaybin'in kırsal Yolbilen Mahallesi'nde oy verme işlemi sürerken iki grup arasında başlayan ve taş ile sopa kullanılan kavgada, Serdar D. (31), Süleyman K. (64), Nihat K. (47), Mehmet Zeki K. (61), Yusuf K. (58) ve Nasrettin Ö. (60) yaralandı.4 ilçede yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079918112_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6feac8ca1d929ecd8c109c43c507830e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mardin, 2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, yerel seçimler, muhtar, kavga, yaralı
mardin, 2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, yerel seçimler, muhtar, kavga, yaralı
Mardin'de muhtarlık savaşları: '11 kişi yaralandı'
18:08 31.03.2024 (güncellendi: 19:14 31.03.2024)
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 11 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı.
Mazıdağı ilçesinin kırsal Kışlak Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ahmet B. (85) ve Yaşar B. (30) yaralandı.
Derik'in kırsal Pirinçli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Halil D. (52) ve Necmettin D. (39) yaralandı.
Ömerli ilçesinde de Atatürk İlkokulu'nda muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Alaattin A. (45) yaralandı.
Nusaybin'in kırsal Yolbilen Mahallesi'nde oy verme işlemi sürerken iki grup arasında başlayan ve taş ile sopa kullanılan kavgada, Serdar D. (31), Süleyman K. (64), Nihat K. (47), Mehmet Zeki K. (61), Yusuf K. (58) ve Nasrettin Ö. (60) yaralandı.
4 ilçede yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.