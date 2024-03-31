https://sputniknews.com.tr/20240331/kilicdaroglundan-secim-sonrasi-dikkat-ceken-aciklama--1082315790.html
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası dikkat çeken açıklama: 'Ekilen tohumlar fide oldu'
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası dikkat çeken açıklama: 'Ekilen tohumlar fide oldu'
Sputnik Türkiye
CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların Türkiye genelinde yüzde 45'inin açıldığı dakikalarda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Ekilen... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T21:34+0300
2024-03-31T21:34+0300
2024-03-31T21:39+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
açıklama
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CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavasin-sandiginda-en-cok-oyu-kendisi-aldi-1082315328.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, açıklama
kemal kılıçdaroğlu, chp, açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası dikkat çeken açıklama: 'Ekilen tohumlar fide oldu'
21:34 31.03.2024 (güncellendi: 21:39 31.03.2024)
CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların Türkiye genelinde yüzde 45'inin açıldığı dakikalarda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" dedi.
CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" dedi.