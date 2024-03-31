https://sputniknews.com.tr/20240331/kilicdaroglundan-secim-sonrasi-dikkat-ceken-aciklama--1082315790.html

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası dikkat çeken açıklama: 'Ekilen tohumlar fide oldu'

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası dikkat çeken açıklama: 'Ekilen tohumlar fide oldu'

Sputnik Türkiye

CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların Türkiye genelinde yüzde 45'inin açıldığı dakikalarda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Ekilen... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T21:34+0300

2024-03-31T21:34+0300

2024-03-31T21:39+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

açıklama

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077067237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_52c1ada31fbd31c54e2ed39af93be60d.jpg

CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavasin-sandiginda-en-cok-oyu-kendisi-aldi-1082315328.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, açıklama