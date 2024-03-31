https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavasin-sandiginda-en-cok-oyu-kendisi-aldi-1082315328.html
Mansur Yavaş'ın sandığında en çok oyu kendisi aldı: Altınok'un sandığından da Yavaş çıktı
Mansur Yavaş'ın sandığında en çok oyu kendisi aldı: Altınok'un sandığından da Yavaş çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kendisi galip çıktı. Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un oy kullandığı sandıkta... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T21:29+0300
2024-03-31T21:29+0300
2024-03-31T21:52+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mansur yavaş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ankara büyükşehir belediyesi
turgut altınok
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.Yavaş'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta sonuçlar belli oldu.Buna göre Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kayıtlı 347 seçmenden 279'u oy kullandı. Oyların 275'i geçerli sayılırken, 236 oy Mansur Yavaş'a, 28 oy Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a çıktı.Bu sandıkta, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral 3, Saadet Partisi adayı Cafer Güneş ile DEM Parti'nin adayı Gültan Kışanak 2'şer, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, Türkiye Komünist Partisinin adayı Ali Ufuk Arıkan, Yeni Türkiye Partisi adayı Serkan Ünver, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Celal Mümtaz Akıncı 1'er oy aldı.Altınok'un sandığında en çok oyu Mansur Yavaş aldıCumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un oy kullandığı sandıkta en çok oyu Mansur Yavaş aldı.Altınok'un, Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda"4382" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.Buna göre, sandıkta kayıtlı 346 seçmenden 264'ü oy kullandı. Oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a 98, CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş'a ise 136 oy çıktı.Aynı sandıkta, Yeniden Refah Partisinin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, diğer adaylara ise birer oy verildiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240331/sol-parti-iki-belediyede-zafer-ilan-etti-1082314688.html
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mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara büyükşehir belediyesi, turgut altınok
mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara büyükşehir belediyesi, turgut altınok
Mansur Yavaş'ın sandığında en çok oyu kendisi aldı: Altınok'un sandığından da Yavaş çıktı
21:29 31.03.2024 (güncellendi: 21:52 31.03.2024)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kendisi galip çıktı. Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un oy kullandığı sandıkta da en çok oyu Mansur Yavaş aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
Yavaş'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta sonuçlar belli oldu.
Buna göre Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kayıtlı 347 seçmenden 279'u oy kullandı. Oyların 275'i geçerli sayılırken, 236 oy Mansur Yavaş'a, 28 oy Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a çıktı.
Bu sandıkta, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral 3, Saadet Partisi adayı Cafer Güneş ile DEM Parti'nin adayı Gültan Kışanak 2'şer, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, Türkiye Komünist Partisinin adayı Ali Ufuk Arıkan, Yeni Türkiye Partisi adayı Serkan Ünver, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Celal Mümtaz Akıncı 1'er oy aldı.
Altınok'un sandığında en çok oyu Mansur Yavaş aldı
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un oy kullandığı sandıkta en çok oyu Mansur Yavaş aldı.
Altınok'un, Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda"4382" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.
Buna göre, sandıkta kayıtlı 346 seçmenden 264'ü oy kullandı. Oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a 98, CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş'a ise 136 oy çıktı.
Aynı sandıkta, Yeniden Refah Partisinin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, diğer adaylara ise birer oy verildiği görüldü.