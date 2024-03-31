https://sputniknews.com.tr/20240331/kasta-deprem-meydana-geldi-1082262968.html
Kaş’ta deprem meydana geldi
Kaş’ta deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T13:59+0300
2024-03-31T13:59+0300
2024-03-31T14:29+0300
türkiye
deprem
doğal afet
doğal felaket
antalya
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AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267.87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240329/yunanistanda-deprem-1082186062.html
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deprem, doğal afet, doğal felaket, antalya
deprem, doğal afet, doğal felaket, antalya
Kaş’ta deprem meydana geldi
13:59 31.03.2024 (güncellendi: 14:29 31.03.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267.87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.