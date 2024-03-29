https://sputniknews.com.tr/20240329/yunanistanda-deprem-1082186062.html
Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın güneyinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak açıklandı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T10:26+0300
2024-03-29T10:26+0300
2024-03-29T11:06+0300
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Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın batısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.Yerel saatle 09.12'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 6 olarak açıkladıAvrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/prof-dr-ercandan-beklenen-buyuk-deprem-icin-kritik-uyari-artik-istanbullular-yasayan-olulerdir-1082045376.html
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yunanistanda deprem,deprem mi oldu,deprem son dakika,
Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:26 29.03.2024 (güncellendi: 11:06 29.03.2024)
Yunanistan'ın güneyinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak açıklandı.
Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın batısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.
Yerel saatle 09.12'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 6 olarak açıkladı
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.