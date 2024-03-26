Prof. Dr. Ercan'dan beklenen büyük deprem için kritik uyarı: 'Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir'

"Bizler 4'ten daha küçük olan sarsıntılara deprem değil, depremcik diyoruz. Bu depremciklerin bilimsel veri dışında herhangi bir tehlikesi söz konusu değil. Beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri de değil. Dolayısıyla Kuzey Marmara'da deprem olmadan önce bunun gibi hatta bundan çok daha büyük 5, 5.5 ve 6 büyüklüğündeki depremleri bizler göreceğiz. Ben 1999 yılından bu yana söylediğim gibi İstanbul'da 2045'ten önce büyük bir deprem beklemiyorum."