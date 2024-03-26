https://sputniknews.com.tr/20240326/prof-dr-ercandan-beklenen-buyuk-deprem-icin-kritik-uyari-artik-istanbullular-yasayan-olulerdir-1082045376.html
Prof. Dr. Ercan'dan beklenen büyük deprem için kritik uyarı: 'Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir'
Prof. Dr. Ercan'dan beklenen büyük deprem için kritik uyarı: 'Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Daha önce Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle tetikte... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T07:56+0300
2024-03-26T07:56+0300
2024-03-26T07:58+0300
türkiye
övgün ahmet ercan
deprem
son depremler
istanbul depremi
marmara depremi
ölü
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Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde, özellikle de Bursa Gemlik hattında meydana gelen depremler endişe yaratıyor.Bazılarının İstanbul’dan da hissedildiği depremlerin ardından akıllara "İstanbul depremini tetikler mi, etkisi ne olur? Büyük deprem yaklaşıyor mu" soruları geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İstanbul'da kilometrekare başına 3 bin 500 kişinin yığılması, sık, yüksek yapılarla boğulması; kente karşı işlenen suçtur. Deprem olacak düttürüsü kullanılarak dilberim İstanbul yok edildi. Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir." dedi.Son olarak beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili de tarih veren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları ifade etmişti:
https://sputniknews.com.tr/20240326/sabahlari-zor-uyananlar-ve-uykusuzluk-cekenler-icin-uzmanindan-recete-nasil-erken-kalkilir-1082044998.html
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övgün ahmet ercan, deprem, son depremler, istanbul depremi, marmara depremi, ölü
övgün ahmet ercan, deprem, son depremler, istanbul depremi, marmara depremi, ölü
Prof. Dr. Ercan'dan beklenen büyük deprem için kritik uyarı: 'Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir'
07:56 26.03.2024 (güncellendi: 07:58 26.03.2024)
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Daha önce Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle tetikte olmak gerektiğini söyleyen uzman isim, bu kez kritik açıklamasında, "Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir" dedi.
Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde, özellikle de Bursa Gemlik hattında meydana gelen depremler endişe yaratıyor.
Bazılarının İstanbul’dan da hissedildiği depremlerin ardından akıllara "İstanbul depremini tetikler mi, etkisi ne olur? Büyük deprem yaklaşıyor mu" soruları geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İstanbul'da kilometrekare başına 3 bin 500 kişinin yığılması, sık, yüksek yapılarla boğulması; kente karşı işlenen suçtur. Deprem olacak düttürüsü kullanılarak dilberim İstanbul yok edildi. Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir." dedi.
Son olarak beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili de tarih veren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları ifade etmişti:
"Bizler 4'ten daha küçük olan sarsıntılara deprem değil, depremcik diyoruz. Bu depremciklerin bilimsel veri dışında herhangi bir tehlikesi söz konusu değil. Beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri de değil. Dolayısıyla Kuzey Marmara'da deprem olmadan önce bunun gibi hatta bundan çok daha büyük 5, 5.5 ve 6 büyüklüğündeki depremleri bizler göreceğiz. Ben 1999 yılından bu yana söylediğim gibi İstanbul'da 2045'ten önce büyük bir deprem beklemiyorum."