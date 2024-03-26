https://sputniknews.com.tr/20240326/sabahlari-zor-uyananlar-ve-uykusuzluk-cekenler-icin-uzmanindan-recete-nasil-erken-kalkilir-1082044998.html

Sabahları zor uyananlar ve uykusuzluk çekenler için uzmanından reçete: Nasıl erken kalkılır?

Sabahları zor uyananlar ve uykusuzluk çekenler için uzmanından reçete: Nasıl erken kalkılır?

Sputnik Türkiye

Sabahları güç bela uyanmak, dinlenmemiş bir zihin ve bedenin habercisi olabilir. Uyku, temel bir ihtiyaç olduğundan sabahları zor uyanmak ve bu durumun sürekli... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T07:37+0300

2024-03-26T07:37+0300

2024-03-26T07:59+0300

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Güne zinde başlayabilmek, konsantrasyon sahibi olabilmek ve çeşitli hastalıklara yakalanmamak için iyi bir uyku büyük önem taşır. Sabahları uyanmakta güçlük çekmek zamanla alışkanlık haline gelebilir. Bu durum yaşantıyı olumsuz yönde etkileyeceğinden üzerine eğilinmesi gereken bir konudur. Yaşam tarzları bu konuda etkili bir faktör olmakla beraber vaktinde, yeterli uyku uyuyanlar da sabahları zor uyanma problemi yaşayabilirler. Yataktan kalkmak istememe, bitkin ve moralsiz hissetme hayat kalitesini kötü yönde etkileyecektir.Uyku apnesi ve horlama bağlantısıÖte yandan horlama tüm dünyada milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sadece horlayan kişinin çevresindekilerini rahatsız etmekle kalmayıp ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir durum. Horlamanın sebebi uyku apnesi olabilir. Öyle ki uyku apnesi sendromu, kişinin gece uykuda rahat nefes almasını engelleyen bir hastalık.Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve ilk olarak kalp - beyin gibi önemli organlar etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur, kan damarları etkilenir ve kan basıncı artar. Peki, kişi uyku apnesi olduğunu nasıl anlar? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtilerini şöyle sıraladı:Uyanmakta neden güçlük çeki̇li̇r ?Kaliteli ve yeterli uyku uyunsa dahi bazı zamanlar sabahları uyanmakta zorluklar yaşanabilir. Güne keyifsiz bir başlangıcın sebeplerinden biri de bu durumdan kaynaklanır. Uyanmakta güçlük çekmenin pek çok nedeni vardır. Önemli olan bu nedenleri saptayıp bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için bir adım atmaktır. Yataktan kalkmak bir külfet haline dönüştüğünde uyanmak istememek de olağanlaşır. Uyanmakta güçlük çekmek fiziksel ve mental sebeplerden kaynaklanabilir. Depresif ruh hali, aşırı stresli günler geçirmek, anksiyete gibi faktörler bu durumu tetikleyebilir. Aşırı kafein alımı da uykuyu kaçıracağından sabahları uyanmayı zorlaştırabilir. Uyku düzeninin bozuk olması da bu durumu etkiler. Belirli saatlerde uyuyup uyanmamak hem vücudun dengesini bozar hem de geriye dinlenmemiş bir zihin bırakır. Bunların dışında ise uyunacak odanın, yatağın uyku için ideal olması da önem teşkil eder. Ayrıca oda iyi havalanmamışsa ve odanın havası temiz değilse bu da kalitesiz uykuya yol açabilir.Güne zi̇nde uyanmak içi̇n neler yapılmalı ?Uyku kalitesi hayatları birçok bakımdan etkiler. Gündelik yaşantıda işlerin sağlıklı, dinlenmiş bir beden ve zihin ile yapılması olumlu bir gidişata kapı açar. Gün içerisinde gergin, stresli ve kötü anlar yaşanmış olsa dahi uyumak için yatağa gelindiğinde bu ruh halini askıya almak güne zinde uyanmanın ilk adımıdır. Daha kaliteli daha yeterli bir uyku sabahları zor uyanmanın önüne geçecektir. Bunun için önemli olan bir madde de uyuma saatlerini bir periyoda sokmaktır. Ekstrem durumlar dışında her gün farklı saatlerde uyuyup uyanılmamalıdır. Akşam çok geç vakitlerde aşırı yiyecek içecek tüketilmemelidir. Özellikle de kafein oranı yüksek olan içecekler yerine rahatlatıcı bitki çayları tercih edilmelidir. Uyku öncesi kendinize iyi gelecek bazı aktiviteler yaratmanız günün stresini azaltma noktasında size yardımcı olabilir. Kitap okumak, resim yapmak gibi aktiviteler zihne iyi gelecektir. Güne zinde uyanmak için sadece zihni ve bedeni hazırlamak yeterli olmayacaktır. Bunun için yatak odanızın konforlu ve rahat bir uykuya kapı açması da son derece önemlidir. Yatak odası göz yormayan detaylardan oluşmalı odanın ses yalıtımı, ışık geçirgenliği, aydınlatma konumlandırması gibi detaylara dikkat edilmelidir. Aksi taktirde fazla dış uyarıcıya karşı uyumak zorlaşabilir. Üzerinde ortalama 7 saat uyunacak bir yatağın malzemesi, boyutu, esnekliği, üretim teknolojisi son derece önemlidir. Bu yüzden yatak alırken bakılması gereken bazı önemli noktalar mevcuttur.1. Erken yatınErken yatıp erken kalkmak, sağlık, verimlilik ve genel yaşam kalitesi açısından önemli avantajlar sunar. Birçok uzman, uyku düzeninin sağlıklı bir yaşam için temel bir unsur olduğunu vurgulamaktadır. Erken yatıp erken kalkmak, uyku alışkanlıklarını düzenli hale getirerek uyku kalitesini artırır.2. Alarmı uzaklaştırınGerekirse alarmı odadan çıkartın. Alarmı kapatmak için uyanmanız ve yataktan çıkmanız gerekecektir. Alarma giderken odanızdan çıktığınızda kapıyı kapatın ve bir daha odaya dönmeyin.3. Alarmın müziği güzel olsunPek işe yaradığı söylenmese de bazı insanlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Alarm müziğinizi ayarlama imkanınız varsa en sevdiğiniz veya dinlerken ilham aldığınız müziği alarm müziğiniz yapabilirsiniz. Bu sayede sabah kalkarken beyniniz o müzikten hoşlandığı için size daha iyi bir gün sunacaktır.

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