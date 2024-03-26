Real Madrid'de Arda Güler'e uyarı: 'Ancelotti'nin kulağına kadar gitti'

"Kulüp içinde onun bu davranışı, içinde bulunduğu durum nedeniyle bir isyan hareketi olarak anlaşıldı. Oynamadığı birçok maç olduğunu da belirtmek gerekir. Almeria maçının olduğu gün, oynamayacağını öğrendiğinde ısınma yeleğini kötü bir şekilde fırlattı. Durumu hiç de kolay değildi ama tekrar yoluna giriyor gibi görünüyor. Real Madrid'in üst düzey yetkilileri ona çok güveniyor, öyle ki gelecek sezondan itibaren kiralık gitmeyebilir. Bu nedenle gelecek sezonun kadrosunda yer bulması muhtemel. Bugün itibariyle, kesinlikle hiçbir şey göz ardı edilemez.