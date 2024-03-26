https://sputniknews.com.tr/20240326/real-madridde-arda-gulere-uyari-ancelottinin-kulagina-kadar-gitti-1082044207.html
Real Madrid'de Arda Güler'e uyarı: 'Ancelotti'nin kulağına kadar gitti'
Real Madrid'de Arda Güler'e uyarı: 'Ancelotti'nin kulağına kadar gitti'
Sputnik Türkiye
İspanyol basınında dolaşan iddialara göre, A Milli Takım'ın genç yeteneği Arda Güler için Real Madrid kulübünden uyarı geldiği ifade ediliyor. İddialara göre... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T07:16+0300
2024-03-26T07:16+0300
2024-03-26T07:16+0300
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basın
iddia
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carlo ancelotti
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Arda Güler, Türk futbol camiasının dikkatle takip ettiği genç yetenekler arasında yer alıyor. Ancak son zamanlarda İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid'in genç oyuncusunun 'disiplinsiz davranışları' gündeme gelmiş durumda.Genç yıldızın disiplinsiz tavırlayı sebebiyle uyarı aldığı ifade edildi. Relevo'da yer alan haberde "Ancelotti'nin kulağına kadar gitti" ifadeleri yer aldı.Planeta Madrid'in Relevo'ya dayandırdığı habere göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'e bir dizi uyarıda bulundu. Genç oyuncunun Madrid'deki günlerine kötü başladığı fakat son zamanlarda yavaş yavaş ritmini bulduğu aktarıldı. Buna rağmen Arda Güler'in yeteri kadar süre bulamamasını dert ettiği ve bu nedenle disiplinden uzak hareketlerde bulunduğu öne sürüldü.Bunu takım içinden bazı kişilerin raporladığı belirtildi. Arda Güler için öne sürülen disiplin probleminin Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kulağına kadar gittiği ifade edildi. Planeta Madrid'in Relevo'ya dayandırdığı haberde şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240326/osayi-samuel-trabzonspor-fenerbahce-macinin-ardindan-ilk-kez-konustu-1082043887.html
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arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ispanya, basın, iddia, maç, real madrid, carlo ancelotti, disiplin, disiplin kurulu, uyarı
arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ispanya, basın, iddia, maç, real madrid, carlo ancelotti, disiplin, disiplin kurulu, uyarı
Real Madrid'de Arda Güler'e uyarı: 'Ancelotti'nin kulağına kadar gitti'
İspanyol basınında dolaşan iddialara göre, A Milli Takım'ın genç yeteneği Arda Güler için Real Madrid kulübünden uyarı geldiği ifade ediliyor. İddialara göre, Güler'in 'disiplinsiz tavırları' nedeniyle Real Madrid'de dikkat çektiği ve bu durumun kulüp yönetimince ele alındığı belirtiliyor.
Arda Güler, Türk futbol camiasının dikkatle takip ettiği genç yetenekler arasında yer alıyor. Ancak son zamanlarda İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid'in genç oyuncusunun 'disiplinsiz davranışları' gündeme gelmiş durumda.
Genç yıldızın disiplinsiz tavırlayı sebebiyle uyarı aldığı ifade edildi. Relevo'da yer alan haberde "Ancelotti'nin kulağına kadar gitti" ifadeleri yer aldı.
Planeta Madrid'in Relevo'ya dayandırdığı habere göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'e bir dizi uyarıda bulundu. Genç oyuncunun Madrid'deki günlerine kötü başladığı fakat son zamanlarda yavaş yavaş ritmini bulduğu aktarıldı. Buna rağmen Arda Güler'in yeteri kadar süre bulamamasını dert ettiği ve bu nedenle disiplinden uzak hareketlerde bulunduğu öne sürüldü.
Bunu takım içinden bazı kişilerin raporladığı belirtildi. Arda Güler için öne sürülen disiplin probleminin Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kulağına kadar gittiği ifade edildi.
Planeta Madrid'in Relevo'ya dayandırdığı haberde şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp içinde onun bu davranışı, içinde bulunduğu durum nedeniyle bir isyan hareketi olarak anlaşıldı. Oynamadığı birçok maç olduğunu da belirtmek gerekir. Almeria maçının olduğu gün, oynamayacağını öğrendiğinde ısınma yeleğini kötü bir şekilde fırlattı. Durumu hiç de kolay değildi ama tekrar yoluna giriyor gibi görünüyor. Real Madrid'in üst düzey yetkilileri ona çok güveniyor, öyle ki gelecek sezondan itibaren kiralık gitmeyebilir. Bu nedenle gelecek sezonun kadrosunda yer bulması muhtemel. Bugün itibariyle, kesinlikle hiçbir şey göz ardı edilemez.