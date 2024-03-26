https://sputniknews.com.tr/20240326/osayi-samuel-trabzonspor-fenerbahce-macinin-ardindan-ilk-kez-konustu-1082043887.html
Osayi Samuel Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez konuştu
Osayi Samuel Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, olaylı geçen Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Takımını... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T06:42+0300
2024-03-26T06:42+0300
2024-03-26T06:44+0300
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bright osayi-samuel
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futbol
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nijerya
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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karışmıştı. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, sarı - lacivertli oyunculara doğru yönelirken, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere sahada büyük bir arbede yaşanmıştı.Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu Osayi, "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık. Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/galatasaray-antalyaspor-macinin-hakem-toplantisi-sizdirildi-kisacasi-hata-yaptim-1082043161.html
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osayi, fenerbahçe trabzonspor, fener trabzon maçı
Osayi Samuel Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez konuştu
06:42 26.03.2024 (güncellendi: 06:44 26.03.2024)
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, olaylı geçen Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi, "Nefsi müdafaaydı" dedi.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karışmıştı. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, sarı - lacivertli oyunculara doğru yönelirken, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere sahada büyük bir arbede yaşanmıştı.
Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.
Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.
Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu Osayi, "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık. Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" şeklinde konuştu.