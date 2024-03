https://sputniknews.com.tr/20240331/iyi-partinin-istanbul-adayi-bugra-kavuncu-oyunu-kullandi-1082269225.html

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oyunu kullandı

İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Kavuncu, oyunu Eyüpsultan'da kullandı. Kavuncu, "Her türlü bağrışa çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Eyüpsultan'da kullandı.Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Kavuncu, daha sonra oylarının bulunduğu zarfı sandığa attı.Kavuncu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.'Her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük'Akşam seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getiren Kavuncu, "Her türlü bağrışa çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük. Dilimizi bozmadık ve memleketimiz için, iyi olması için, demokrasinin hakim olması için bizimle beraber birçok parti bu yarışa girdi" dedi.- Bir seçmen açıklamaya tepki gösterdiBu sırada kendisine "Burası propaganda yeri mi? Ayıp yani hiç yakışmıyor" diyerek tepki gösteren bir vatandaşa cevap veren Kavuncu, "Biz hukuk, nizam neyse ona uyuyoruz. Tahammül edeceksiniz, demokrasiye tahammül edeceksiniz" ifadelerini kullandı.Kavuncu, konuşmasının devamında basın açıklaması yapmalarına bile tahammül edilmediğini söyledi.Hemen hemen her siyasi parti liderinin oy kullandığı okulun çıkışında basın açıklaması yaptığını anlatan Kavuncu, "Bunu bir parti yapınca normal, başkası yapınca rahatsız olacak bir hale sokmanın hiç bir anlamı yok" diye konuştu.

