https://sputniknews.com.tr/20240331/11-cumhurbaskani-abdullah-gul-oyunu-beykozda-kullandi-1082264529.html
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
Sputnik Türkiye
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T15:11+0300
2024-03-31T15:11+0300
2024-03-31T15:11+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdullah gül
seçim
cumhurbaşkanı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082264134_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8961fee6de8fdcd586d7bf5a581ccfb7.jpg
Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte giden Abdullah Gül, 1156 numaralı sandıkta oyunu verdi.Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-oyunu-ankarada-kullandi-1082263141.html
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abdullah gül, seçim, cumhurbaşkanı
abdullah gül, seçim, cumhurbaşkanı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.
Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte giden Abdullah Gül, 1156 numaralı sandıkta oyunu verdi.
Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.