https://sputniknews.com.tr/20240331/11-cumhurbaskani-abdullah-gul-oyunu-beykozda-kullandi-1082264529.html

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı

Sputnik Türkiye

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T15:11+0300

2024-03-31T15:11+0300

2024-03-31T15:11+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

abdullah gül

seçim

cumhurbaşkanı

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Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte giden Abdullah Gül, 1156 numaralı sandıkta oyunu verdi.Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-oyunu-ankarada-kullandi-1082263141.html

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abdullah gül, seçim, cumhurbaşkanı