https://sputniknews.com.tr/20240331/ingiltere-ordusunda-hirsizlik-skandali-1082271032.html

İngiltere ordusunda hırsızlık skandalı

İngiltere ordusunda hırsızlık skandalı

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Telegraph, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri envanterinde çok sayıda makineli tüfek, saldırı tüfeği, roketatar... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T15:51+0300

2024-03-31T15:51+0300

2024-03-31T15:51+0300

savunma

ingiltere

avrupa

hırsızlık

kayıp silah

silah

ingiltere ordusu

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Gazete, haberinde, “kayıplar arasında devre dışı bırakılmış bir Rus roketatar, 8 kadar SA-80 tüfek ve birkaç Glock tabanca yer alıyor” ifadelerine yer verirken, 2018'den bu yana askeri üslerden toplamda en az 30 silahın çalındığı, makalede ayrıca, son dört yıl içinde Savunma Bakanlığı'ndan en az bin 400 dizüstü bilgisayar ve hassas verileri depolayabilecek yaklaşık 300 USB sürücünün kaybolduğu belirtildi.Parlamento Üyesi Sarah Olney, yaşananların Britanyalıların kişisel güvenliklerinden endişe etmelerine neden olduğunu söylerken, soruşturma başlatılmasına rağmen, kaybolan silahların hiçbirinin bulunamadığı da vurgulandı.

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ingiltere, avrupa, hırsızlık, kayıp silah, silah, ingiltere ordusu