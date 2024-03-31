https://sputniknews.com.tr/20240331/ingiltere-ordusunda-hirsizlik-skandali-1082271032.html
İngiltere ordusunda hırsızlık skandalı
İngiltere ordusunda hırsızlık skandalı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Telegraph, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri envanterinde çok sayıda makineli tüfek, saldırı tüfeği, roketatar... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T15:51+0300
2024-03-31T15:51+0300
2024-03-31T15:51+0300
savunma
ingiltere
avrupa
hırsızlık
kayıp silah
silah
ingiltere ordusu
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Gazete, haberinde, “kayıplar arasında devre dışı bırakılmış bir Rus roketatar, 8 kadar SA-80 tüfek ve birkaç Glock tabanca yer alıyor” ifadelerine yer verirken, 2018'den bu yana askeri üslerden toplamda en az 30 silahın çalındığı, makalede ayrıca, son dört yıl içinde Savunma Bakanlığı'ndan en az bin 400 dizüstü bilgisayar ve hassas verileri depolayabilecek yaklaşık 300 USB sürücünün kaybolduğu belirtildi.Parlamento Üyesi Sarah Olney, yaşananların Britanyalıların kişisel güvenliklerinden endişe etmelerine neden olduğunu söylerken, soruşturma başlatılmasına rağmen, kaybolan silahların hiçbirinin bulunamadığı da vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ingiltereden-ukraynaya-ek-zirhlari-eksik-challenger-2-ukrayna-icin-uygun-degil-1082186178.html
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ingiltere, avrupa, hırsızlık, kayıp silah, silah, ingiltere ordusu
ingiltere, avrupa, hırsızlık, kayıp silah, silah, ingiltere ordusu
İngiltere ordusunda hırsızlık skandalı
İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Telegraph, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri envanterinde çok sayıda makineli tüfek, saldırı tüfeği, roketatar ve binlerce merminin kayıp olduğunu yazdı.
Gazete, haberinde, “kayıplar arasında devre dışı bırakılmış bir Rus roketatar, 8 kadar SA-80 tüfek ve birkaç Glock tabanca yer alıyor” ifadelerine yer verirken, 2018'den bu yana askeri üslerden toplamda en az 30 silahın çalındığı, makalede ayrıca, son dört yıl içinde Savunma Bakanlığı'ndan en az bin 400 dizüstü bilgisayar ve hassas verileri depolayabilecek yaklaşık 300 USB sürücünün kaybolduğu belirtildi.
Parlamento Üyesi Sarah Olney, yaşananların Britanyalıların kişisel güvenliklerinden endişe etmelerine neden olduğunu söylerken, soruşturma başlatılmasına rağmen, kaybolan silahların hiçbirinin bulunamadığı da vurgulandı.