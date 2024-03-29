https://sputniknews.com.tr/20240329/ingiltereden-ukraynaya-ek-zirhlari-eksik-challenger-2-ukrayna-icin-uygun-degil-1082186178.html
İngiltere’den Ukrayna’ya ek zırhları eksik Challenger 2: 'Ukrayna için uygun değil'
İngiltere’den Ukrayna’ya ek zırhları eksik Challenger 2: 'Ukrayna için uygun değil'
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin Ukrayna’ya ek zırh takımları olmayan Challenger 2 tanklarını verdiği ve bu tankların sahip olduğu yivli top namlusunun 500 atıştan sonra... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T10:35+0300
2024-03-29T10:35+0300
2024-03-29T10:36+0300
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Askeri Uzman David Axe, Forbes için kaleme aldığı ‘İngiliz Challenger 2 Ukrayna için yanlış tank’ başlıklı yazıda, söz konusu savaş aracının Ukrayna’daki zemin için aşırı ağır olduğunu ve çok çabuk kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.Axe, “Monte edilen ek zırh takımları, muhtemelen Ukrayna’ya verilen Challenger 2’lerin toplam ağırlığına birkaç ton daha ekleyeceği ve onların manevra kabiliyetini daha da düşüreceği için Ukrayna’ya verilmedi” diye yazdı.Bu tankların yumuşak zeminde manevra yapma kabiliyetinin düşük olduğunu anımsatan Uzman, bu özelliğinin, tankın sıkça toprağa saplanmasına ve diğer savaş araçlarla çekme ihtiyacına yol açtığını anlattı.Ayrıca Challenger 2’nin sahip olduğu 120 mm topu eleştiren Axe, yivli namlusunun 500 atıştan sonra kullanılamaz hale geldiğini kaydederek yivsiz namluların kapasitesinin üç kat daha fazla olduğu anımsattı.Axe, “Challenger 2 tankları Ukrayna için uygun değil” diye ekledi.İngiltere toplamda Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankı vermişti. Bazıları Rus ordusu tarafından vuruldu. Rus askerler ayrıca Ukrayna’da onlarca Alman yapımı Leopard ve birkaç ABD yapımı M1 Abrams tankını da yok etti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-askeri-uzman-acikladi-abd-ukraynaya-maymun-model-abrams-gonderiyor-1081384369.html
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İngiltere’den Ukrayna’ya ek zırhları eksik Challenger 2: 'Ukrayna için uygun değil'
10:35 29.03.2024 (güncellendi: 10:36 29.03.2024)
İngiltere’nin Ukrayna’ya ek zırh takımları olmayan Challenger 2 tanklarını verdiği ve bu tankların sahip olduğu yivli top namlusunun 500 atıştan sonra kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Askeri Uzman David Axe, Forbes için kaleme aldığı ‘İngiliz Challenger 2 Ukrayna için yanlış tank’ başlıklı yazıda, söz konusu savaş aracının Ukrayna’daki zemin için aşırı ağır olduğunu ve çok çabuk kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.
Axe, “Monte edilen ek zırh takımları, muhtemelen Ukrayna’ya verilen Challenger 2’lerin toplam ağırlığına birkaç ton daha ekleyeceği ve onların manevra kabiliyetini daha da düşüreceği için Ukrayna’ya verilmedi” diye yazdı.
Bu tankların yumuşak zeminde manevra yapma kabiliyetinin düşük olduğunu anımsatan Uzman, bu özelliğinin, tankın sıkça toprağa saplanmasına ve diğer savaş araçlarla çekme ihtiyacına yol açtığını anlattı.
Ayrıca Challenger 2’nin sahip olduğu 120 mm topu eleştiren Axe, yivli namlusunun 500 atıştan sonra kullanılamaz hale geldiğini kaydederek yivsiz namluların kapasitesinin üç kat daha fazla olduğu anımsattı.
Axe, “Challenger 2 tankları Ukrayna için uygun değil” diye ekledi.
İngiltere toplamda Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankı vermişti. Bazıları Rus ordusu tarafından vuruldu. Rus askerler ayrıca Ukrayna’da onlarca Alman yapımı Leopard ve birkaç ABD yapımı M1 Abrams tankını da yok etti.