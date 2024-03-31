https://sputniknews.com.tr/20240331/imamoglunun-oy-kullandigi-sandikta-en-yuksek-oy-murat-kuruma-cikti-1082317696.html
İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Murat Kurum'a çıktı
İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Murat Kurum'a çıktı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan da en çok oyu Murat Kurum... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T22:40+0300
2024-03-31T22:40+0300
2024-03-31T22:40+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
ekrem imamoğlu
recep tayyip erdoğan
seçim
seçimler
31 mart yerel seçimleri
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum aldı.Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı 2244 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Murat Kurum çıktıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en yüksek oyu Murat Kurum aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3308 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavasin-sandiginda-en-cok-oyu-kendisi-aldi-1082315328.html
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murat kurum, ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri
murat kurum, ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri
İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Murat Kurum'a çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan da en çok oyu Murat Kurum aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum aldı.
Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı 2244 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.
Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.
Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Murat Kurum çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en yüksek oyu Murat Kurum aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3308 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.
Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.