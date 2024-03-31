https://sputniknews.com.tr/20240331/imamoglu-oyunu-ailesiyle-birlikte-kullandi-1082261234.html
İmamoğlu, oyunu ailesiyle birlikte kullandı
İmamoğlu, oyunu ailesiyle birlikte kullandı
Sputnik Türkiye
Oyunu ailesiyle birlikte kullanan CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün biraz da benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T13:45+0300
2024-03-31T13:45+0300
2024-03-31T13:45+0300
türkiye
türkiye
seçim
istanbul
ekrem imamoğlu
belediye
istanbul büyükşehir belediye meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082261067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a35b545fbdf58de420283b03bab407b.jpg
CHP İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Emin Yüksel İmam Hatip Lisesi’ne ailesiyle birlikte gelerek 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İmamoğlu’nun oğlu Selim Semih de ilk kez oy kullandı. Oy kullanmak için kabine giren İmamoğlu kabinden çıktığı sırada mührü unuttuğunu fark edip geri almaya girdiği anlar da kameralara yansıdı. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, “Hayırlı olsun, bütün büyükşehirler bütün ilçeler beldeler milletimize huzuru barışı bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa berekete vesile olur. Selim ilk kez oyunu kullandı. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz ondan heyecanlandı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.‘Benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı’“Benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı” diyen İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:İstanbullular yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındaMahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'da, yerel yöneticilerini seçecek olan vatandaşlar okulların önünde yoğunluk oluşturuyor.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.Kentte, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular, sabah saatlerinde sandıkların kurulduğu okullara gelmeye başladı. Oy verme işlemi başladığında okula alınan vatandaşlar, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin sırayla içeri aldığı vatandaşlar, kabinlerde tercihlerini yaparak oy pusulalarının bulunduğu zarfları sandığa bıraktı. 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanarak koyulması seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına neden oluyor.Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi aldı.Türkiye'de en fazla seçmen sayısı bulanan okullardan Avcılar Leyla Bayram İlkokuluna gelen seçmenler, sabah 07.00'den itibaren bahçede oy kullanma saatini beklemeye başladı. 55 sandığın bulunduğu ve 19 bin 249 kişinin oy kullanacağı okulda, yaklaşık 500 personel görev yapıyor.Beykoz ve Ümraniye'de bazı okulların önüne erken saatlerde gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhurbaskani-erdogan-yerel-secimlerde-oy-kullaniyor--1082260560.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082261067_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_523e908c933cd2cc2ee4aa279e07e848.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, seçim, istanbul, ekrem imamoğlu, belediye, istanbul büyükşehir belediye meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
türkiye, seçim, istanbul, ekrem imamoğlu, belediye, istanbul büyükşehir belediye meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İmamoğlu, oyunu ailesiyle birlikte kullandı
Oyunu ailesiyle birlikte kullanan CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün biraz da benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır” dedi.
CHP İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Emin Yüksel İmam Hatip Lisesi’ne ailesiyle birlikte gelerek 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
İmamoğlu’nun oğlu Selim Semih de ilk kez oy kullandı. Oy kullanmak için kabine giren İmamoğlu kabinden çıktığı sırada mührü unuttuğunu fark edip geri almaya girdiği anlar da kameralara yansıdı. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, “Hayırlı olsun, bütün büyükşehirler bütün ilçeler beldeler milletimize huzuru barışı bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa berekete vesile olur. Selim ilk kez oyunu kullandı. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz ondan heyecanlandı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
‘Benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı’
“Benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı” diyen İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Bugün Türkiye’nin her yerinde yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun sıkıntının olmadığı sandık iradesinin kimsenin hakkına gelmeden sonuç ne ise vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyorum. Bugün ailemizle eşim ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Bu hakkın sandığa atıldığı an itibarıyla korunması da şarttır. Elbette bunun korunması bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye’de bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde yıllarda hep birlikte yaşarız. Bugün biraz da benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı bütün çalışma arkadaşlarımı bütün mesai arkadaşlarımı, siyasi arkadaşlarımı en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı bir süreci İstanbul’umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan asla siyasi unsurları önüne koymadan partizanlığı önüne koymadan bireylerin eşitliği insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birini kırdıysam üzdüysem bu koca şehirde elbette af dilerim.
İstanbullular yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'da, yerel yöneticilerini seçecek olan vatandaşlar okulların önünde yoğunluk oluşturuyor.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.
Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.
Kentte, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular, sabah saatlerinde sandıkların kurulduğu okullara gelmeye başladı. Oy verme işlemi başladığında okula alınan vatandaşlar, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin sırayla içeri aldığı vatandaşlar, kabinlerde tercihlerini yaparak oy pusulalarının bulunduğu zarfları sandığa bıraktı. 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanarak koyulması seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına neden oluyor.
Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi aldı.
Türkiye'de en fazla seçmen sayısı bulanan okullardan Avcılar Leyla Bayram İlkokuluna gelen seçmenler, sabah 07.00'den itibaren bahçede oy kullanma saatini beklemeye başladı. 55 sandığın bulunduğu ve 19 bin 249 kişinin oy kullanacağı okulda, yaklaşık 500 personel görev yapıyor.
Beykoz ve Ümraniye'de bazı okulların önüne erken saatlerde gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.