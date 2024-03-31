https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhurbaskani-erdogan-yerel-secimlerde-oy-kullaniyor--1082260560.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na ulaştı. Erdoğan'ın birazdan oy kullanması ve açıklama yapması bekleniyor. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T13:20+0300

2024-03-31T13:20+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:🔸Seçimler bizleri de, milletimizi de yordu.🔸Son dönemde yapılan iki seçim, 100'üncü yılımızdaki Cumhuriyetimiz için çok önemli🔸Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum

https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-sandik-basinda--1082247103.html

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2024

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan