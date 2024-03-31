https://sputniknews.com.tr/20240331/cumhurbaskani-erdogan-yerel-secimlerde-oy-kullaniyor--1082260560.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na ulaştı. Erdoğan'ın birazdan oy kullanması ve açıklama yapması bekleniyor. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T13:20+0300
2024-03-31T13:20+0300
2024-03-31T13:37+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/16/1081959163_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_5e5f8065f3edcb812945b45d3e1fb832.jpg
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:🔸Seçimler bizleri de, milletimizi de yordu.🔸Son dönemde yapılan iki seçim, 100'üncü yılımızdaki Cumhuriyetimiz için çok önemli🔸Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum
https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-sandik-basinda--1082247103.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı
13:20 31.03.2024 (güncellendi: 13:37 31.03.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na ulaştı. Erdoğan'ın birazdan oy kullanması ve açıklama yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:
🔸Seçimler bizleri de, milletimizi de yordu.
🔸Son dönemde yapılan iki seçim, 100'üncü yılımızdaki Cumhuriyetimiz için çok önemli
🔸Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum