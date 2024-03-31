https://sputniknews.com.tr/20240331/iki-ulke-daha-schengende-bulgaristan-ve-romanyanin-uzun-bekleyisi-sona-erdi-1082255325.html
İki ülke daha Schengen'de: Bulgaristan ve Romanya’nın uzun bekleyişi sona erdi
İki ülke daha Schengen'de: Bulgaristan ve Romanya’nın uzun bekleyişi sona erdi
Sputnik Türkiye
2007 başında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmalarının ardından yıllardır bekledikleri Schengen bölgesine katılım hayalleri kuran Bulgaristan ve Romanya, 31 Mart... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
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Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edilirken, konuyla ilgili açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı paylaşımında, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Schengen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.Uzun süredir iki ülkenin Schengen'e katılmasına göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle direnç gösteren Hollanda da istediği şartların karşılanmasını gerekçe göstererek aralık ortasında itirazını geri çekmişti.Bulgaristan, Romanya, İrlanda ve Kıbrıs Rum kesimi hariç 23 AB üyesiyle Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Schengen bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240318/avrupadaki-en-buyuk-nato-askeri-ussu-romanyada-insa-ediliyor-1081799215.html
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avrupa, avrupa birliği, romanya, bulgaristan, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, sınır
İki ülke daha Schengen'de: Bulgaristan ve Romanya’nın uzun bekleyişi sona erdi
2007 başında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmalarının ardından yıllardır bekledikleri Schengen bölgesine katılım hayalleri kuran Bulgaristan ve Romanya, 31 Mart itibariyle mutlu sona ulaştı.
Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edilirken, konuyla ilgili açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı paylaşımında, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.
Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Schengen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.
AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.
Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.
Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.
Uzun süredir iki ülkenin Schengen'e katılmasına göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle direnç gösteren Hollanda da istediği şartların karşılanmasını gerekçe göstererek aralık ortasında itirazını geri çekmişti.
Bulgaristan, Romanya, İrlanda ve Kıbrıs Rum kesimi hariç 23 AB üyesiyle Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Schengen bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.