https://sputniknews.com.tr/20240331/her-yerel-secimde-chp-ve-ak-parti-arasinda-el-degistiren-antalyada-sandiktan-kim-cikacak-1082288825.html
Her yerel seçimde CHP ve AK Parti arasında el değiştiren Antalya'da sandıktan kim çıkacak?
Her yerel seçimde CHP ve AK Parti arasında el değiştiren Antalya'da sandıktan kim çıkacak?
Sputnik Türkiye
Millet İttifakı'nın da desteğiyle Antalya'da yüzde 50.62 oy alarak seçimi 2019'da kazanan Muhittin Böcek, CHP'nin adayı olarak bu sene de pusulalarda yerini... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T19:41+0300
2024-03-31T19:41+0300
2024-03-31T19:41+0300
antalya
2024 türkiye yerel seçimleri
antalya büyükşehir belediyesi
muhittin böcek
aday
belediye başkanı
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_7:0:707:394_1920x0_80_0_0_d1af7f082b7d6205e20d1e03ce7c31ef.png
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muhittin Böcek kazanmıştı. Böcek, Millet İttifakı'nın da desteğiyle Antalya'da yüzde 50.62 oy alarak seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel ise seçimlerde yüzde 46.27 oranın bir oy almıştı.Aradaki bu fark, çok yakın gözükmüyor olsa da 2019 seçimlerinde İYİ Parti'nin Antalya'da aday çıkarmadığını düşünüldüğünde seçimin 'kıran kırana' geçmesi beklentiler arasında görülüyor.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Antalya'da aday değişikliğine gitmesi ve aday olarak Hakan Tütüncü'yü göstermesi seçimden 'her türlü sonucun' çıkabileceği şeklinde yorumlanıyor.İYİ Parti tarafında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nesrin Ünal tercih edildi. Vatan Partisi seçimlere Serdar Üsküplü ile katılırken Saadet Partisi Ersan Bilgin, Yeniden Refah partisi Ümit Bozkurt ve DEM Parti Kemal Bülbül ile Nesibe Bahadır isimleriyle oy pusulasında yer aldı. YSK'nın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları için açıklamış olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları ise şu şekilde olmuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240331/sandiklarin-yuzde-59u-acildi-1082295745.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_95:0:620:394_1920x0_80_0_0_d7a59fab989094e2baa39570cee62934.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, muhittin böcek, aday, belediye başkanı, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri, seçim sonuçları
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, muhittin böcek, aday, belediye başkanı, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri, seçim sonuçları
Her yerel seçimde CHP ve AK Parti arasında el değiştiren Antalya'da sandıktan kim çıkacak?
Millet İttifakı'nın da desteğiyle Antalya'da yüzde 50.62 oy alarak seçimi 2019'da kazanan Muhittin Böcek, CHP'nin adayı olarak bu sene de pusulalarda yerini aldı. AK Parti'de ise Hakan Tütüncü aday olarak gösterildi. Peki, her seçimde partileri sıklıkla değiştirmesi ile bilinen Antalya seçmeni bu sene hangi parti ve adayı tercih edecek?
31 Mart 2019
yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'
nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muhittin Böcek
kazanmıştı. Böcek, Millet İttifakı'nın da desteğiyle Antalya'da yüzde 50.62 oy alarak seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel
ise seçimlerde yüzde 46.27 oranın bir oy almıştı.
Aradaki bu fark, çok yakın gözükmüyor olsa da 2019 seçimlerinde İYİ Parti'nin Antalya'da aday çıkarmadığını düşünüldüğünde seçimin 'kıran kırana' geçmesi beklentiler arasında görülüyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Antalya'da aday değişikliğine gitmesi ve aday olarak Hakan Tütüncü
'yü göstermesi seçimden 'her türlü sonucun' çıkabileceği şeklinde yorumlanıyor.
İYİ Parti tarafında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nesrin Ünal tercih edildi. Vatan Partisi seçimlere Serdar Üsküplü ile katılırken Saadet Partisi Ersan Bilgin, Yeniden Refah partisi Ümit Bozkurt ve DEM Parti Kemal Bülbül ile Nesibe Bahadır isimleriyle oy pusulasında yer aldı.
YSK'nın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları için açıklamış olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları ise şu şekilde olmuştu:
2019 Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları
Siyasi parti
İsim
Oy sayısı
Oy oranı
Cumhuriyet Halk Partisi
Muhittin Böcek
714.302
% 50.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
Menderes Türel
652.882
% 46.27
31 Mart 2024 Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları: Açılan Sandık % 13.67
Siyasi parti
İsim
Oy oranı
Cumhuriyet Halk Partisi
Muhittin Böcek
%46.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hakan Tütüncü
%42.55
İYİ Parti
Nesrin Ünal
%2.48
Saadet Partisi
Ersan Bilgin
%0.19
Yeniden Refah Partisi
Ümit Özkurt
%0.61
DEM Parti
Kemal Bülbül-Nesibe Bahadır
%2.38