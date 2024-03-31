https://sputniknews.com.tr/20240331/her-yerel-secimde-chp-ve-ak-parti-arasinda-el-degistiren-antalyada-sandiktan-kim-cikacak-1082288825.html

Her yerel seçimde CHP ve AK Parti arasında el değiştiren Antalya'da sandıktan kim çıkacak?

Her yerel seçimde CHP ve AK Parti arasında el değiştiren Antalya'da sandıktan kim çıkacak?

Sputnik Türkiye

Millet İttifakı'nın da desteğiyle Antalya'da yüzde 50.62 oy alarak seçimi 2019'da kazanan Muhittin Böcek, CHP'nin adayı olarak bu sene de pusulalarda yerini... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T19:41+0300

2024-03-31T19:41+0300

2024-03-31T19:41+0300

antalya

2024 türkiye yerel seçimleri

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31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muhittin Böcek kazanmıştı. Böcek, Millet İttifakı'nın da desteğiyle Antalya'da yüzde 50.62 oy alarak seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel ise seçimlerde yüzde 46.27 oranın bir oy almıştı.Aradaki bu fark, çok yakın gözükmüyor olsa da 2019 seçimlerinde İYİ Parti'nin Antalya'da aday çıkarmadığını düşünüldüğünde seçimin 'kıran kırana' geçmesi beklentiler arasında görülüyor.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Antalya'da aday değişikliğine gitmesi ve aday olarak Hakan Tütüncü'yü göstermesi seçimden 'her türlü sonucun' çıkabileceği şeklinde yorumlanıyor.İYİ Parti tarafında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nesrin Ünal tercih edildi. Vatan Partisi seçimlere Serdar Üsküplü ile katılırken Saadet Partisi Ersan Bilgin, Yeniden Refah partisi Ümit Bozkurt ve DEM Parti Kemal Bülbül ile Nesibe Bahadır isimleriyle oy pusulasında yer aldı. YSK'nın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları için açıklamış olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları ise şu şekilde olmuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240331/sandiklarin-yuzde-59u-acildi-1082295745.html

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