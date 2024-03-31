https://sputniknews.com.tr/20240331/hamza-dag-oy-kullandigi-sandiktan-birinci-cikti-1082313279.html

Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir’de Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı. 249 seçmenin oy kullandığı sandıkta oyların... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-31T20:54+0300

2024-03-31T20:54+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hamza dağ

oy

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

sandık

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İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra erdi. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu İzmir'de Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte geldikleri Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No’lu sandıkta oyunu kullandı.Dağ’ın oy kullandığı sandıkta yapılan sayımlara göre 249 seçmen de oyunu kullandı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bu oyların 146’sını alarak oy kullandığı sandıktan birincilikle çıktı. Dağ'ın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Cemil Tugay’a ise bu sandıktan 63 oy çıktığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/izmirden-ilk-sonuclar-geliyor-chp-ile-devam-mi-ak-parti-ile-yeni-bir-baslangic-mi-1082291306.html

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hamza dağ, oy, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, sandık