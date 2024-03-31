https://sputniknews.com.tr/20240331/hamza-dag-oy-kullandigi-sandiktan-birinci-cikti-1082313279.html
Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir’de Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı. 249 seçmenin oy kullandığı sandıkta oyların... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T20:54+0300
2024-03-31T20:54+0300
2024-03-31T20:54+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hamza dağ
oy
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
sandık
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İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra erdi. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu İzmir'de Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte geldikleri Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No’lu sandıkta oyunu kullandı.Dağ’ın oy kullandığı sandıkta yapılan sayımlara göre 249 seçmen de oyunu kullandı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bu oyların 146’sını alarak oy kullandığı sandıktan birincilikle çıktı. Dağ'ın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Cemil Tugay’a ise bu sandıktan 63 oy çıktığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/izmirden-ilk-sonuclar-geliyor-chp-ile-devam-mi-ak-parti-ile-yeni-bir-baslangic-mi-1082291306.html
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hamza dağ, oy, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, sandık
hamza dağ, oy, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, sandık
Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
İzmir’de Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı. 249 seçmenin oy kullandığı sandıkta oyların 146'sı Dağ'a gitti.
İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra erdi.
3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu İzmir'de Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte geldikleri Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
Dağ’ın oy kullandığı sandıkta yapılan sayımlara göre 249 seçmen de oyunu kullandı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bu oyların 146’sını alarak oy kullandığı sandıktan birincilikle çıktı.
Dağ'ın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Cemil Tugay’a ise bu sandıktan 63 oy çıktığı öğrenildi.