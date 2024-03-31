https://sputniknews.com.tr/20240331/fransiz-ciftcilerden-isyan-ukraynadaki-durum-bizi-yok-ediyor-1082279635.html

Fransız çiftçilerden isyan: Ukrayna'daki durum bizi yok ediyor

Fransız çiftçilerden isyan: Ukrayna'daki durum bizi yok ediyor

Sputnik Türkiye

Başta ekonomik birlik amacıyla kurulan, ancak son zamanlarda kendi ordusunu kurmayı hedefleyen AB'nin Ukrayna’ya tanıdığı imtiyazlar, başta Almanya, Fransa ve... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T16:33+0300

2024-03-31T16:33+0300

2024-03-31T16:33+0300

ukrayna krizi

avrupa

tarım

avrupa birliği

tahıl

ukrayna

fransa

doğu avrupa

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080732312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2242e9684667a95b7b1d4440fc070c9b.jpg

Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan ithal ettiği ucuz tahıl nedeniyle kıtadaki çiftçilerin isyanı sürerken, New York Times'ın haberine göre Fransız çiftçiler Ukrayna'daki çatışmanın kendilerini yok ettiğine inanıyor.Gazeteye konuşan Fransız çiftçi Fabrice Monnery, “Savaşın başında, 2022'de, Ekonomi Bakanımız Bruno Le Maire Rusya'yı ekonomik olarak yok edeceğimizi söyledi. Bizi yok eden Ukrayna’daki bu durumdur” diye konuştu.Fransa 'nın önde gelen çiftçi sendikası FNSEA'nın başkanı Arnaud Rousseau ise yayına verdiği demeçte, çiftçilerin geçimlerini sağlayamadıkları takdirde çevrenin korunmasına yardımcı olan tarım uygulamalarından bahsetmenin bir anlamı olmadığını kaydetti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal daha önce tarım ürünlerinin adil fiyatlandırılmasını garanti altına alacak yeni bir yasa tasarısının yaza kadar sunulacağını açıklamıştı.Bundan önce yetkililer, dağıtımcıların tarım ürünleri için adil bir fiyat teklif etmelerini zorunlu kılan yasaları sıkılaştırma sözü de vermişti.Bununla birlikte Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçilerin ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı göründüğü anlaşılırken, bu nedenle arası giderek açılan iki ülkenin başbakanları yakın zamanda bir araya gelmişti.Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'i ağırlarken, son dönemde Avrupa genelinde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarını görüştü.Tusk, mevkidaşı Şmıgal ile sınır bölgesindeki çiftçi ablukası hakkında istişare etmek için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.Polonya Başbakanı, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif etti.

https://sputniknews.com.tr/20240319/asker-gonderecekti-fransa-ukraynadan-tarim-urunleri-ithalatini-kisitlama-cagrisina-katildi-1081830302.html

avrupa birliği

ukrayna

fransa

doğu avrupa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, tarım, avrupa birliği, tahıl, ukrayna, fransa, doğu avrupa