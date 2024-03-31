https://sputniknews.com.tr/20240331/fransiz-ciftcilerden-isyan-ukraynadaki-durum-bizi-yok-ediyor-1082279635.html
Fransız çiftçilerden isyan: Ukrayna'daki durum bizi yok ediyor
Fransız çiftçilerden isyan: Ukrayna'daki durum bizi yok ediyor
Sputnik Türkiye
Başta ekonomik birlik amacıyla kurulan, ancak son zamanlarda kendi ordusunu kurmayı hedefleyen AB'nin Ukrayna’ya tanıdığı imtiyazlar, başta Almanya, Fransa ve... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T16:33+0300
2024-03-31T16:33+0300
2024-03-31T16:33+0300
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Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan ithal ettiği ucuz tahıl nedeniyle kıtadaki çiftçilerin isyanı sürerken, New York Times'ın haberine göre Fransız çiftçiler Ukrayna'daki çatışmanın kendilerini yok ettiğine inanıyor.Gazeteye konuşan Fransız çiftçi Fabrice Monnery, “Savaşın başında, 2022'de, Ekonomi Bakanımız Bruno Le Maire Rusya'yı ekonomik olarak yok edeceğimizi söyledi. Bizi yok eden Ukrayna’daki bu durumdur” diye konuştu.Fransa 'nın önde gelen çiftçi sendikası FNSEA'nın başkanı Arnaud Rousseau ise yayına verdiği demeçte, çiftçilerin geçimlerini sağlayamadıkları takdirde çevrenin korunmasına yardımcı olan tarım uygulamalarından bahsetmenin bir anlamı olmadığını kaydetti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal daha önce tarım ürünlerinin adil fiyatlandırılmasını garanti altına alacak yeni bir yasa tasarısının yaza kadar sunulacağını açıklamıştı.Bundan önce yetkililer, dağıtımcıların tarım ürünleri için adil bir fiyat teklif etmelerini zorunlu kılan yasaları sıkılaştırma sözü de vermişti.Bununla birlikte Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçilerin ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı göründüğü anlaşılırken, bu nedenle arası giderek açılan iki ülkenin başbakanları yakın zamanda bir araya gelmişti.Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'i ağırlarken, son dönemde Avrupa genelinde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarını görüştü.Tusk, mevkidaşı Şmıgal ile sınır bölgesindeki çiftçi ablukası hakkında istişare etmek için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.Polonya Başbakanı, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif etti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/asker-gonderecekti-fransa-ukraynadan-tarim-urunleri-ithalatini-kisitlama-cagrisina-katildi-1081830302.html
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avrupa, tarım, avrupa birliği, tahıl, ukrayna, fransa, doğu avrupa
avrupa, tarım, avrupa birliği, tahıl, ukrayna, fransa, doğu avrupa
Fransız çiftçilerden isyan: Ukrayna'daki durum bizi yok ediyor
Başta ekonomik birlik amacıyla kurulan, ancak son zamanlarda kendi ordusunu kurmayı hedefleyen AB'nin Ukrayna’ya tanıdığı imtiyazlar, başta Almanya, Fransa ve İspanya olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler tarafından büyük tepkiye neden oluyor.
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan ithal ettiği ucuz tahıl nedeniyle kıtadaki çiftçilerin isyanı sürerken, New York Times'ın haberine göre Fransız çiftçiler Ukrayna'daki çatışmanın kendilerini yok ettiğine inanıyor.
Gazeteye konuşan Fransız çiftçi Fabrice Monnery, “Savaşın başında, 2022'de, Ekonomi Bakanımız Bruno Le Maire Rusya'yı ekonomik olarak yok edeceğimizi söyledi. Bizi yok eden Ukrayna’daki bu durumdur” diye konuştu.
Fransa 'nın önde gelen çiftçi sendikası FNSEA'nın başkanı Arnaud Rousseau ise yayına verdiği demeçte, çiftçilerin geçimlerini sağlayamadıkları takdirde çevrenin korunmasına yardımcı olan tarım uygulamalarından bahsetmenin bir anlamı olmadığını kaydetti.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal daha önce tarım ürünlerinin adil fiyatlandırılmasını garanti altına alacak yeni bir yasa tasarısının yaza kadar sunulacağını açıklamıştı.
Bundan önce yetkililer, dağıtımcıların tarım ürünleri için adil bir fiyat teklif etmelerini zorunlu kılan yasaları sıkılaştırma sözü de vermişti.
Bununla birlikte Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçilerin ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı göründüğü anlaşılırken, bu nedenle arası giderek açılan iki ülkenin başbakanları yakın zamanda bir araya gelmişti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'i ağırlarken, son dönemde Avrupa genelinde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarını görüştü.
Tusk, mevkidaşı Şmıgal ile sınır bölgesindeki çiftçi ablukası hakkında istişare etmek için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.
Polonya Başbakanı, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif etti.