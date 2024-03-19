https://sputniknews.com.tr/20240319/asker-gonderecekti-fransa-ukraynadan-tarim-urunleri-ithalatini-kisitlama-cagrisina-katildi-1081830302.html

Asker gönderecekti: Fransa, Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatını kısıtlama çağrısına katıldı

Asker gönderecekti: Fransa, Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatını kısıtlama çağrısına katıldı

Sputnik Türkiye

Polonya’nın, Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatını kısıtlama çağrılarına Fransa’nın da katıldığı bildirilirken, bu nedenle Avrupa Birliği (AB) içinde yapılacak... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T10:44+0300

2024-03-19T10:44+0300

2024-03-19T10:44+0300

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Politico gazetesi, adını açıklamadığı üç Avrupalı yetkiliye atıfla verdiği haberde, “Fransa, Polonya’nın Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatı kısıtlamalarını sürdürme çağrılarına katılarak Kiev’in AB ile serbest ticaret hakkının bir yıl daha uzatılmasına yönelik müzakereleri bozma tehdidini oluşturdu” diye yazdı.Kaynaklardan alınan bilgiye göre Avrupa Komisyonu, Ukrayna’nın bu kolaylıkları kaybetmesi nedeniyle potansiyel zararı 1 milyar 200 milyon euro olarak değerlendiriyor.Diplomatlardan biri, “Ukrayna’ya en büyük destek dile getiren AB ülkeleri ona en büyük zarar verenlerdir” ifadesini kullandı.Daha önce Politico, Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatıyla ilgili sorunu çözüme kavuşturmak için Avrupa Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa parlamentosu arasında 19 Mart’ta görüşmenin yapılacağını bildirmişti.Avrupa Komisyonu’nun, Ukrayna’dan gümrüksüz mal ithalatını 5 Haziran 2025’e kadar uzatma teklifi Avrupa Parlamentosu tarafından geri çevrilmişti. Parlamento, Ukrayna tarım ürünlerinin yol açacağı olası sorunlara karşı yerel çiftçileri koruma tedbirlerinin alınması talebinde bulunmuştu.Ukrayna’ya koşulsuz yardıma hazır olduğunu her platformda tekrarlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "arzu etmese de" gelecekte Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna'da kara operasyonu gerekebileceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240306/polonyada-binlerce-ciftci-sokakta-ukraynadan-ucuz-tahil-ve-gida-urunu-ithalatini-durdurun-1081448537.html

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fransa, polonya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, avrupa birliği, kiev, brüksel, paris, politico