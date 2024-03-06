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https://sputniknews.com.tr/20240306/polonyada-binlerce-ciftci-sokakta-ukraynadan-ucuz-tahil-ve-gida-urunu-ithalatini-durdurun-1081448537.html
Polonya'da binlerce çiftçi sokakta: 'Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatını durdurun'
Polonya'da binlerce çiftçi sokakta: 'Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatını durdurun'
Sputnik Türkiye
Polonya'da binlerce çiftçi, Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesi ile Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürüyor. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T17:57+0300
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polis
gözaltı
çiftçi
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ukrayna krizi
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Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden Polonyalı çiftçiler, ayrıca AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü de belirterek Polonya'nın AB'nin Yeşil Mutabakat programından çekilmesini istedi.Polis tarafından yapılan açıklamada Varşova'da protestocu çiftçilerin çok sayıda polis memurunu yaraladığı açıklandı.Protestocuların kaldırım taşlarını sökmeye ve polise taş atmaya başladığı ifade edilen açıklamada birkaç polis memurunun yaralandığı ifade edildi. Polise göre, bazı protestocuların Parlamento binasının çitlerini aşmaya çalıştığı ancak bu girişimlerin engellendiği ifade edildi. Polis departmanından yapılan açıklamada 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.Polonya'da Şubat ayının başından bu yana çiftçiler protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocuların başlıca talepleri arasında 'Ukrayna'dan Polonya'ya tarım ürünleri ithalatının durdurulması ve 2050 yılına kadar atmosfere sıfır emisyon salınmasını öngören AB'nin çevre planlarının geçirilmemesi' yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ciftciler-sokakta-avrupa-genelinde-neden-protestolar-duzenleniyor-1080585260.html
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polonya, polis, gözaltı, çiftçi, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği
polonya, polis, gözaltı, çiftçi, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği

Polonya'da binlerce çiftçi sokakta: 'Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatını durdurun'

17:57 06.03.2024
© AA / Omar MarquesPolonyalı çiftçiler
Polonyalı çiftçiler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA / Omar Marques
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Polonya'da binlerce çiftçi, Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesi ile Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürüyor.
Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden Polonyalı çiftçiler, ayrıca AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü de belirterek Polonya'nın AB'nin Yeşil Mutabakat programından çekilmesini istedi.
Polis tarafından yapılan açıklamada Varşova'da protestocu çiftçilerin çok sayıda polis memurunu yaraladığı açıklandı.
Protestocuların kaldırım taşlarını sökmeye ve polise taş atmaya başladığı ifade edilen açıklamada birkaç polis memurunun yaralandığı ifade edildi.
Polise göre, bazı protestocuların Parlamento binasının çitlerini aşmaya çalıştığı ancak bu girişimlerin engellendiği ifade edildi. Polis departmanından yapılan açıklamada 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Polonya'da Şubat ayının başından bu yana çiftçiler protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocuların başlıca talepleri arasında 'Ukrayna'dan Polonya'ya tarım ürünleri ithalatının durdurulması ve 2050 yılına kadar atmosfere sıfır emisyon salınmasını öngören AB'nin çevre planlarının geçirilmemesi' yer alıyor.
Fransa'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
DÜNYA
Çiftçiler sokakta: Avrupa genelinde neden protestolar düzenleniyor?
9 Şubat, 21:18
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